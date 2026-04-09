Epoch lancia i giochi ispirati a Super Mario Galaxy Il Film

Epoch lancia nuovi giochi dedicati a Super Mario Galaxy - Il Film per sfruttare l’uscita al cinema del 1° aprile 2026, portando personaggi e sfide del film direttamente nelle case con prodotti pensati per tutte le età.

Con l’arrivo nelle sale di Super Mario Galaxy - Il Film, uscito il 1° aprile 2026, Epoch amplia la propria offerta con una linea di giochi pensata per trasferire l’esperienza cinematografica nella vita quotidiana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Universal Products & Experiences e punta a coinvolgere famiglie e appassionati con prodotti facilmente accessibili sia nei negozi specializzati sia online.

Tra le novità spicca il Battle Pinball Galaxy, un flipper da tavolo che riproduce dinamiche da sala giochi. Il giocatore deve gestire rimbalzi e comandi delle palette per avanzare nel percorso e affrontare Bowser Jr., mettendo alla prova rapidità e coordinazione.

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Accanto al flipper arriva il Balancing Game, costruito su meccaniche di equilibrio e precisione. Le partite sono veloci e richiedono concentrazione costante, perché ogni movimento può cambiare l’esito della sfida in pochi istanti.

Completa il trio lo Spin ‘n Match Game, una trottola interattiva che combina riflessi e memoria visiva. Si pesca una carta, si aziona la rotazione e si tenta di fermare Mario sull’elemento corretto. La difficoltà cresce con la velocità, rendendo il gioco sempre più impegnativo.

Per chi ama collezionare, Epoch propone anche la linea Super Mario Micro Game, con quattro serie diverse: Micro Game World, Jumps & Seesaw Series, Marble Maze Series e Skill Shot Series. Ogni confezione contiene mini-giochi e personaggi in formato ridotto, distribuiti in blind box, pensati per ricreare scenari ispirati al film.

L’intera collezione punta a coinvolgere sia i più giovani sia chi segue da anni l’universo di Mario. Le proposte variano da sfide dinamiche a set da costruire e collezionare, offrendo diverse modalità di gioco legate alle ambientazioni spaziali viste sul grande schermo.