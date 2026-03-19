Diablo Immortal aggiorna il 2026 con Andariel e nuove sfide PvP

Blizzard lancia il nuovo aggiornamento di Diablo Immortal con il ritorno di Andariel e una stagione PvP rivista, spinta dalle richieste dei giocatori e arricchita da eventi e ricompense inedite.

È online il nuovo aggiornamento di Diablo Immortal, primo passo del programma previsto per il 2026. Il contenuto apre una nuova fase narrativa destinata a svilupparsi nei prossimi mesi, introducendo cambiamenti sia nella storia sia nelle modalità competitive.

Al centro della trama torna Andariel, una delle figure più temute tra i Signori degli Inferi. La cosiddetta Signora dell’Angoscia riemerge con l’obiettivo di superare i suoi rivali e imporsi come entità dominante. L’azione prende forma a Lut Gholein, dove si apre la nuova saga annuale “Nazione nell’Agonia”.

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Tra le novità spicca la modalità PvP chiamata Contesa dei Regni, progettata per mettere sullo stesso piano tutti i partecipanti. Le caratteristiche dei personaggi vengono uniformate per valorizzare abilità individuali e coordinazione. Le iscrizioni partono il 19 marzo, mentre le sfide si svolgeranno tra il 23 e il 27 marzo.

Per facilitare l’accesso competitivo, i giocatori possono utilizzare dotazioni preimpostate pensate per il combattimento avanzato. Queste configurazioni permettono di entrare subito in partita con build ottimizzate senza dover investire tempo nella preparazione.

Dal 19 marzo al 16 aprile è attivo anche l’evento temporaneo “Trasformazioni Orride”. Alcuni boss mondiali cambiano forma, diventando più aggressivi e introducendo meccaniche inedite. Le ricompense includono oggetti rari e materiali utili alla progressione.

Nel corso di aprile arriverà anche un aggiornamento dedicato ai Campi di Battaglia. Le mappe classiche e Convoglio saranno rielaborate con scontri suddivisi in più fasi e nuovi obiettivi condivisi, tra cui l’apparizione di un demone superiore. Il sistema punta a rendere gli esiti delle partite immediati e più leggibili.

Tra gli oggetti introdotti c’è la gemma leggendaria Tomba del Leviatano, pensata per chi predilige uno stile aggressivo. Il bonus si accumula con i colpi critici, aumentando progressivamente il danno e la pressione sugli avversari.