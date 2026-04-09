Diablo Immortal e DOOM uniscono gli Inferi nel nuovo evento a tempo limitato

Diablo Immortal annuncia un evento con DOOM dal 16 aprile per unire due universi infernali, introducendo nuovi nemici e armi ispirate allo Slayer con contenuti limitati fino al 13 maggio.

Blizzard Entertainment lancia Regno dello Slayer, un evento speciale che dal 16 aprile al 13 maggio porta in Diablo Immortal elementi tratti da DOOM The Dark Ages. L’iniziativa introduce contenuti temporanei che cambiano l’esperienza di gioco all’interno di Sanctuarium.

Tra le novità spicca Il Flagello dello Slayer, una variante della modalità sopravvivenza che adotta un ritmo più aggressivo. I giocatori possono utilizzare armi iconiche come la Sega scudo, la Mazza del terrore e la Doppietta, progettate per attacchi continui e capacità di infliggere effetti debilitanti.

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Durante l’evento, anche i nemici cambiano volto. Gli Imp compaiono nelle aree di combattimento mentre il Cyberdemone diventa il boss principale, adattato con uno stile più oscuro per integrarsi nell’atmosfera di Diablo Immortal.

Viene introdotta inoltre Il Crogiolo, una nuova Gemma leggendaria che offre bonus ai danni e abilità cumulative, richiamando la forza distruttiva dello Slayer e ampliando il sistema di progressione del gioco.

Non mancano oggetti estetici e collezionabili. I giocatori possono ottenere armature e skin per armi ispirate a DOOM, tra cui la celebre armatura Praetor, oltre a nuovi famigli come il Cacodemone e la cavalcatura Serrat.

L’evento combina l’estetica industriale di DOOM con le atmosfere gotiche di Diablo, dando vita a una fusione tra due mondi infernali che introduce nuove meccaniche e contenuti temporanei.