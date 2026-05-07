Diablo Immortal incontra StarCraft, dal 13 maggio arrivano Zerg, boss esclusivi e nuovi eventi

Diablo Immortal accoglie StarCraft dal 13 maggio con un evento speciale che porta gli Zerg a Sanctuarium. Per quattro settimane i giocatori potranno affrontare nuovi boss, raccogliere ricompense esclusive e usare abilità ispirate alle tre fazioni della saga Blizzard.

Blizzard ha annunciato un crossover a tempo limitato tra Diablo Immortal e StarCraft che sarà disponibile dal 13 maggio al 10 giugno. L’evento trasforma Sanctuarium in un campo di battaglia segnato dall’invasione dello Sciame, con contenuti dedicati, ricompense speciali e modalità riviste per l’occasione.

Durante l’evento chiamato Eone delle Stelle, i giocatori potranno partecipare a una sfida cooperativa contro i Tal’darim. Le battaglie includeranno nemici come i Templari Tal’darim e l’Arconte degli Ascendenti, adattati al sistema di combattimento di Diablo Immortal. I gruppi potranno essere formati fino a quattro partecipanti e completando gli obiettivi previsti sarà possibile ottenere premi esclusivi legati al crossover.

Le modifiche coinvolgeranno anche i Varchi Antichi, che per l’occasione verranno infestati dalle creature Zerg. All’interno dei nuovi Varchi Infestati apparirà il boss Idralisca Selvaggia insieme a mutazioni dedicate all’evento. Superando queste attività si potranno ottenere armi leggendarie con proprietà speciali create per questa collaborazione.

Tra le novità compare anche la Gemma leggendaria chiamata Flagello Ribollente. L’oggetto permette di generare esplosioni corrosive contro i nemici, aggiungendo effetti offensivi ispirati allo stile aggressivo dello Sciame Zerg.

La modalità Conquistatore riceverà una variante speciale dedicata alle tre fazioni storiche di StarCraft. I giocatori potranno scegliere tra Terran, Zerg e Protoss attivando santuari a tema che modificano le abilità disponibili durante le partite.

Chi sceglierà i Terran potrà usare lo Stimpack, capace di aumentare del 30% velocità d’attacco e movimento per alcuni secondi. La fazione Zerg garantirà attacchi velenosi con danni prolungati, mentre i Protoss offriranno scudi energetici in grado di assorbire parte dei colpi subiti.

Blizzard introdurrà inoltre nuovi aspetti per i Famigli ispirati all’universo di StarCraft. Tra questi compariranno gli Zergling, creature rapide che permetteranno di utilizzare abilità trasportabili senza tempi di recupero, rendendo gli scontri molto più aggressivi e continui.