GeForce NOW porta la realtà virtuale a 90 FPS e nuovi giochi nel cloud

GeForce NOW introduce realtà virtuale a 90 FPS per migliorare fluidità e comfort visivo. L’aggiornamento riguarda visori come Apple Vision Pro e Meta Quest, rendendo le sessioni più stabili anche senza hardware potente.

La piattaforma GeForce NOW compie un passo avanti nella realtà virtuale. Gli utenti con abbonamento Ultimate possono ora raggiungere i 90 frame al secondo sui dispositivi compatibili, tra cui Apple Vision Pro, Meta Quest e Pico. Il risultato è un’immagine più fluida e una risposta più immediata ai comandi.

L’incremento del frame rate riduce anche l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato. Il miglioramento riguarda lo schermo virtuale che appare davanti all’utente, rendendo l’esperienza più stabile e naturale anche nelle sessioni più lunghe.

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Tra le novità disponibili in cloud arriva Crimson Desert, titolo open-world che debutta direttamente al lancio sulla piattaforma. Il gioco sfrutta la potenza della GeForce RTX 5080 e propone combattimenti dinamici, esplorazione su larga scala e un sistema di combo articolato.

Non mancano aggiornamenti anche per altri titoli. World of Tanks introduce un evento speciale a tempo limitato, dal 19 al 29 marzo, ispirato all’universo di Mafia. I giocatori possono accedere a personaggi dedicati, elementi estetici legati alla città di Lost Heaven e al carro armato italiano Predatore.

Nel catalogo settimanale entrano inoltre quattro giochi: Everwind e Retro Rewind - Video Store Simulator, entrambi usciti il 17 marzo su Steam, Crimson Desert disponibile dal 19 marzo e Fallout 3 già presente sulla piattaforma Valve.