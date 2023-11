GeForce NOW - oltre 50 nuovi giochi nel mese di novembre

GeForce NOW annuncia l’arrivo di oltre 50 nuovi giochi nel mese di novembre!



Quindici nuovi giochi disponibili questa settimana e lo streaming dal cloud di un watch party virtuale per il campionato mondiale di "League of Legends"



Headbangers: Rhythm Royale (Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 31/10)

Jusant (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 31/10)

RoboCop: Rogue City (Nuovo rilascio su Steam, 2/11)

The Talos Principle 2 (Nuovo rilascio su Steam, 2/11)

StrangerZ (Nuovo rilascio su Steam, 3/11)

Curse of the Dead Gods (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Daymare 1994: Sandcastle (Steam)

ENDLESS Dungeon (Steam)

F1 Manager 2023 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Heretic’s Fork (Steam)

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged (Epic Games Store)

Kingdoms Reborn (Steam)

Q.U.B.E. 2 (Epic Games Store)

Soulstice (Epic Games Store)

Virtex Stadium (Free)

The Invincible (Nuovo rilascio su Steam, 6/11.)

Roboquest (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

Stronghold: Definitive Edition (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

Dungeons 4 (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 9/11)

Space Trash Scavenger (Nuovo rilascio su Steam, 9/11)

Spirittea (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 13/11)

Naheulbeuk's Dungeon Master (Nuovo rilascio su Steam, 15/11)

Last Train Home (Nuovo rilascio su Steam, 28/11)

Gangs of Sherwood (Nuovo rilascio su Steam, 30/11)

Airport CEO (Steam)

Arcana of Paradise —The Tower— (Steam)

Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

Breathedge (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Farming Simulator 19 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Hearts of Iron IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Hexarchy (Steam)

I Am Future (Epic Games Store)

Imagine Earth (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Land of the Vikings (Steam)

Onimusha: Warlords (Steam)

Overcooked! 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Saints Row IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Settlement Survival (Steam)

SHENZHEN I/O (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

SOULVARS (Steam)

The Surge 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Thymesia (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Trailmakers (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Tropico 6 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Wartales (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Wonderful One: After School Hero (Steam)

West of Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Store, Xbox disponibile su PC Game Pass)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

È il primo GFN Thursday del mese e sapete già cosa significa: più giochi in arrivo! Anche se probabilmente sarete ancora nel mood di Halloween e vi starete gustando gli ultimi dolcetti, questo mese vi offriremo tante delizie con oltre 50 nuovi giochi in arrivo sul cloud, tra cui 26 giochi per Xbox PC, per un GeForce NOW davvero spettacolare nel mese di novembre!E anche se non state pianificando un viaggio a breve, potete comunque uscire con i vostri amici e migliaia di altri appassionati di eSports di tutto il mondo grazie a Virtex Stadium in arrivo sul cloud, uno stadio virtuale online ora in streaming sull'infrastruttura di gioco sul cloud di NVIDIA. Tutti sono invitati a partecipare a una festa virtuale di League of Legends Worlds 2023 nel Virtex Stadium, a partire dal 2 novembre. È possibile assistere alla partita comodamente seduti sul divano o sulla poltrona di gioco, scegliere le emoticon preferite e fare il tifo per i giocatori più amati, chattando con i telespettatori di Twitch.Inoltre, assicuratevi di seguire l'ultima stagione di Apex Legends che porta Conduit, una nuova Leggenda di supporto con abilità di scudo e tanto altro ancora. Ecco l'elenco dei 15 giochi da non perdere questa settimana:Le nuove uscite di novembre:

