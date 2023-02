GeForce NOW porta Baldur's Gate 3 sul cloud

In occasione di questo nuovo GFN Thursday, NVIDIA festeggia con l’arrivo diBaldur's Gate 3 ora disponibile in streaming su GeForce NOW.

Gli utenti possono tornare nei Reami Dimenticati in questo videogioco di ruolo di nuova generazione ideato da Larian Studios, ambientato nel mondo diDungeons and Dragons e pieno di personaggi dinamici, mostri pericolosi e nemici molto potenti. Sia che giochino da soli o con altri compagni, i membri possono giocare in streaming aBaldur's Gate 3 su PC e Mac poco potenti, o in movimento attraverso i lorodispositivi mobili.

Coloro che salgono di livello scegliendo l'abbonamento Ultimate possono trasmettere l'attesissimo titolo e molto altro ancora da un potente impianto di giocoRTX 4080 nel cloud, fino a 4K 120 fps su PC e Mac, e persino a risoluzioni ultrawide.

La festa continua con i festeggiamenti per il terzo anniversario di GeForce NOW, coni premi di Dying Light 2 ora disponibili per i membri che possono richiederli attraversoil portale GeForce NOW Rewards. Ricordate di seguire i festeggiamenti del mese con#3YearsofGFN su Twitter e Facebook!

Date un'occhiata all'elenco dei giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Recipe for Disaster (Free on Epic Games , Feb. 9-16)

Baldur's Gate 3 ( Steam )

Inside the Backrooms ( Steam )

Altre News per: geforceportabaldurgatecloud