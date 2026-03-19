Meloni replica alle polemiche sull'intervista con Fedez
Giorgia Meloni risponde alle critiche dopo l’intervista con Fedez e accusa i detrattori di contestarla sempre, sia quando parla sia quando resta in silenzio, invitando a vedere il contenuto prima di giudicare.
Giorgia Meloni rompe il silenzio sui social dopo le reazioni alla sua partecipazione al Pulp Podcast. La presidente del Consiglio contesta le critiche ricevute, sostenendo che le vengono mosse accuse opposte a seconda dei casi: quando interviene pubblicamente viene attaccata, quando non lo fa viene accusata di evitare il confronto.
Nel messaggio pubblicato online, la premier osserva come ogni sua scelta venga messa in discussione, dal contesto alle modalità fino agli interlocutori. Da qui la conclusione ironica: secondo lei, alcuni preferirebbero che non fosse proprio presente sulla scena pubblica.
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Meloni accompagna il post con una foto scattata durante la registrazione del Pulp Podcast, aggiungendo un invito diretto a chi critica: guardare la puntata prima di esprimere giudizi. Un modo per spostare l’attenzione sul contenuto dell’intervista.
L’episodio, registrato a Roma e disponibile dal 19 marzo, vede la presidente del Consiglio confrontarsi con Fedez e Mr. Marra su diversi temi di attualità. Tra questi il referendum sulla giustizia, la situazione in Medio Oriente e i rapporti tra Europa e Stati Uniti nello scenario internazionale.