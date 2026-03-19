Meloni replica alle polemiche sull'intervista con Fedez

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Giorgia Meloni risponde alle critiche dopo l’intervista con Fedez e accusa i detrattori di contestarla sempre, sia quando parla sia quando resta in silenzio, invitando a vedere il contenuto prima di giudicare.

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