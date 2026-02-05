Chappell Roan replica alle polemiche sul look dei Grammy: Non era così scandaloso

Il look scelto da Chappell Roan ai Grammy 2026 ha acceso un dibattito acceso online. L’artista ha risposto alle critiche spiegando cosa c’era davvero dietro quell’abito giudicato troppo audace.

Il passaggio di Chappell Roan sul red carpet dei Grammy 2026 non è passato inosservato. A far discutere non è stato tanto lo stile dell’abito, quanto l’illusione che la cantante avesse il seno scoperto. Un drappeggio in chiffon bordeaux sembrava sorretto direttamente da piercing metallici applicati ai capezzoli.

L’effetto visivo ha scatenato una pioggia di commenti, ma Roan ha ridimensionato la polemica. Sui social ha raccontato di aver trovato l’intera reazione quasi divertente, definendo il look “bello e un po’ strano” e invitando tutti a vivere le proprie scelte con maggiore libertà.

L’artista ha anche ringraziato chi l’ha sostenuta e votata, mentre nei commenti diverse celebrità hanno appoggiato la sua posizione, mostrando approvazione per la risposta diretta alle critiche ricevute.

Dietro l’apparente nudità, però, c’era un lavoro tecnico preciso. La truccatrice Sasha Glasser ha spiegato che Roan indossava in realtà copricapezzoli protesici, dipinti per combaciare con il colore della pelle e progettati per creare un effetto naturale.

Il peso dei piercing ha reso necessario un ulteriore accorgimento: una sottile rete metallica applicata sotto le protesi per evitare strappi durante la serata. Un dettaglio invisibile che ha garantito la tenuta dell’intero abito.

Anche i tatuaggi visibili sul petto e sulla schiena non facevano parte del progetto iniziale. La decisione è arrivata all’ultimo momento, tanto che la notte prima dei Grammy è stata dedicata alla loro realizzazione e stampa.