Grande Fratello Vip, quanto guadagnano Lucarelli, Blasi e i concorrenti
Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello Vip con un cachet elevato per il ruolo di opinionista, mentre emergono cifre sui compensi di conduttrice e concorrenti, tra indiscrezioni e stime non ufficiali.
Il ritorno del Grande Fratello Vip riporta al centro dell’attenzione non solo il cast e le dinamiche nella Casa, ma anche i compensi dei protagonisti. Mediaset non diffonde dati ufficiali, ma le ricostruzioni pubblicate nelle ultime settimane delineano cifre indicative per conduttrice, opinioniste e concorrenti.
Tra i nomi più discussi c’è quello di Selvaggia Lucarelli, scelta come opinionista. Secondo diverse indiscrezioni, per convincerla ad accettare sarebbe stato necessario un accordo particolarmente alto, stimato intorno ai 35mila euro per ogni puntata. Si tratta di una cifra non confermata, ma ritenuta plausibile da più fonti.
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Se questa stima fosse corretta, Lucarelli supererebbe il compenso attribuito a Ilary Blasi, tornata alla guida del reality. Le cifre circolate negli ultimi anni parlano infatti di circa 25mila euro a puntata per la conduttrice, per un totale stagionale che potrebbe avvicinarsi ai 650mila euro complessivi.
Più contenuto, almeno secondo le ricostruzioni disponibili, il cachet di Cesara Buonamici, anche lei opinionista. Le stime indicano un compenso tra i 10 e i 14mila euro a puntata, in linea con quanto percepito in passato da altri volti nello stesso ruolo.
Il capitolo concorrenti segue logiche diverse. Il guadagno varia in base alla notorietà: si parte da circa 1.000 euro a settimana per i meno conosciuti, mentre i personaggi più popolari possono ottenere cifre molto più alte. Il compenso cresce quindi in proporzione alla visibilità che ogni partecipante è in grado di garantire al programma.
A far discutere è anche il presunto accordo di Alessandra Mussolini, che secondo alcune voci avrebbe firmato per circa 350mila euro complessivi, indipendentemente dalla durata della permanenza nella Casa. Una cifra che, se confermata, rappresenterebbe uno dei contratti più alti mai associati a un concorrente del reality.