Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero conduttrice, opinionisti e concorrenti

Ilary Blasi guida il Grande Fratello Vip e i compensi tornano al centro dell’attenzione per l’arrivo della nuova stagione. Tra indiscrezioni e stime, emergono cifre molto diverse tra conduttrice, opinionisti e concorrenti.

Con il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, oltre alle dinamiche nella Casa, si riaccende la curiosità sui compensi dei protagonisti. Le cifre ufficiali non vengono rese pubbliche, ma negli anni sono emerse stime attendibili che permettono di delineare un quadro abbastanza chiaro.

Al vertice c’è la conduttrice Ilary Blasi, tornata al timone del programma. Secondo le ricostruzioni più diffuse, il suo cachet si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro a puntata. Considerando una stagione lunga, il totale potrebbe superare i 600 mila euro, in linea con i compensi riconosciuti ai volti principali della prima serata Mediaset.

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Accanto a lei siedono le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per Lucarelli circola una cifra molto alta: circa 35 mila euro per ogni puntata, che su un’intera edizione potrebbe avvicinarsi al mezzo milione. Per Buonamici, invece, le stime sono più contenute e parlano di un compenso compreso tra 10 e 14 mila euro a puntata, senza conferme ufficiali.

Il capitolo più variabile riguarda i concorrenti. I cachet partono da circa 1.000 euro a settimana e crescono in base alla notorietà. I personaggi meno conosciuti restano su cifre basse, mentre i nomi più popolari possono ottenere compensi ben più elevati, anche di diverse migliaia di euro settimanali.

Il confronto con i partecipanti non famosi evidenzia il divario. Nel format tradizionale, i concorrenti “nip” percepiscono tra 50 e 80 euro al giorno, cioè poche centinaia di euro a settimana. Una differenza netta, legata alla visibilità che ogni concorrente porta al programma.

Nel corso degli anni sono circolate cifre anche su ex protagonisti: per esempio, si è parlato di circa 3.000 euro a settimana per Tommaso Zorzi, fino a 9.000 per Wilma Goich e compensi ancora più alti per Elisabetta Gregoraci, con punte che avrebbero superato i 10 mila euro settimanali. Dati mai confermati ufficialmente.

Chi vince il reality ottiene un premio di 100 mila euro, ma solo la metà viene incassata direttamente: il resto viene destinato in beneficenza, secondo la scelta del vincitore.

Per molti partecipanti, però, il guadagno più significativo arriva dopo il programma. La visibilità ottenuta può tradursi in contratti televisivi, collaborazioni e attività sui social. È lì che si gioca la vera partita economica per chi riesce a sfruttare la popolarità conquistata dentro la Casa.