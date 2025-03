Eurovision 2025: Gabriele Corsi e BigMama alla guida del commento italiano

Gabriele Corsi e BigMama saranno i conduttori italiani dell'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.L'annuncio è stato dato durante l'edizione delle 20:00 del Tg1.

Gabriele Corsi, noto conduttore televisivo e radiofonico, è alla sua quinta esperienza consecutiva nella conduzione dell'Eurovision per l'Italia, raggiungendo così la sua tredicesima serata alla guida dell'evento. BigMama, cantante molto seguita dai giovani, debutta in questo ruolo, diventando la prima artista a commentare l'Eurovision italiano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo.

Le tre serate in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea vedranno l'Italia rappresentata da Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 con "Volevo essere un duro". Corsi si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale, martedì 13 maggio su Rai 2, per poi competere nella finalissima di sabato 17 maggio su Rai 1 insieme agli altri 25 finalisti. La seconda semifinale sarà trasmessa il 15 maggio su Rai 2. L'evento sarà disponibile anche su Rai Radio 2, sul Canale 202 del Digitale Terrestre con commento in simulcast delle tre serate e su RaiPlay.

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha dichiarato: "Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci – in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità. Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte in coppia con Gabriele, e un caldissimo in bocca al lupo a BigMama".

Domani, 8 marzo, dopo la finale del San Marino Song Contest, sarà annunciato il rappresentante della Repubblica del Titano per l'Eurovision 2025.

