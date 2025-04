LA CASERMA, GRAN FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI

LA CASERMA, GRAN FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI

Ultimo appuntamento mercoledì 10 marzo, alle 21.20 su Rai2, con “La Caserma”. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Si sono dovuti adattare al rigido percorso di disciplina militare rispettando le regole imposte dai loro cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti.

Ora è il momento dell’ultimo scatto e la competizione è alle stelle. Il gran finale di questo emozionante corso di addestramento è, dunque, alle porte. Tra esercitazioni, nuove bravate e attimi di nostalgia, prima di arrivare ad un commovente “traguardo”, le matricole devono seguire le lezioni che culmineranno con la premiazione della miglior squadra. In questa puntata c’è anche spazio per incredibili sorprese. L’ultima notte, infatti, ha in serbo la visita di un’ospite speciale, la cantante e showgirl Elettra Lamborghini pronta a regalare ai protagonisti un’occasione all’insegna della musica e del ballo. Ma le sorprese non finiscono qui.

Intanto l’atteso giorno di congedo è alle porte: è il momento di salutarsi e, tra lacrime di gioia e abbracci, per i ragazzi è ora di ritornare alla propria vita al di fuori dei cancelli della Caserma. Come li troveranno le loro famiglie? Più cresciuti probabilmente e con una nuova consapevolezza di sé.

La Caserma è un programma realizzato in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è di Riccardo Valotti.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

