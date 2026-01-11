Francesca Tocca racconta la verità sulla rottura con Raimondo Todaro

Francesca Tocca rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro a Verissimo, raccontando di essersi sentita offesa dalle parole dell’ex e rivelando di aver scoperto che lui intratteneva una relazione parallela mentre la loro storia era ancora in corso.

Ospite di Verissimo da Silvia Toffanin domenica 11 gennaio, Francesca Tocca ha affrontato per la prima volta in pubblico gli aspetti più dolorosi della separazione da Raimondo Todaro, ex ballerino e collega con cui è stata legata per oltre un decennio e ha avuto la figlia Jasmine.

La ballerina ha detto di essersi sentita mancata di rispetto quando Todaro, nella sua intervista precedente, aveva spiegato la fine del matrimonio dicendo di non aver visto in lei felicità. Secondo Francesca, lei aveva motivi ben precisi per il suo stato d’animo e Todaro li conosceva, ma non li ha mai menzionati, alimentando in lei un senso di incomprensione e ferita.

Interpellata sulla possibilità che ci fosse stata un’altra persona, Tocca ha risposto di non voler entrare nei dettagli privati, ma non ha negato che la fiducia sia stata tradita più volte nel corso della relazione.

La ballerina ha poi svelato che l’ex, pur affermando di essere single in tv, in realtà aveva avuto una relazione con una donna a Catania mentre la loro situazione sentimentale era ancora incerta, una circostanza che per lei ha rappresentato un’ulteriore delusione.

Tocca ha ammesso anche le proprie mancanze, dicendo di aver frequentato un altro uomo dopo la separazione, ma ha sottolineato che la decisione di aprirsi su questi aspetti è nata dal desiderio di ristabilire una verità che riteneva non emersa appieno.

Oggi la protagonista di Amici ha scelto di concentrarsi su di sé e sulla figlia, affermando di non essere pronta per una nuova relazione e di volersi prendere il tempo per ritrovare serenità, mantenendo con Todaro solo i contatti necessari per il bene della figlia Jasmine.