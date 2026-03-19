Love is Blind, Ludovica Cappello e Nicola Botticini raccontano come è nata la loro storia

Ludovica Cappello e Nicola Botticini si sono ritrovati dopo Love is Blind per caso in un parcheggio, dopo la reunion. Da quell’incontro inatteso è ripartito tutto, con un lungo confronto e una frequentazione lontano dalle telecamere.

Dopo la fine di Love is Blind, Ludovica Cappello e Nicola Botticini hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere, dando una seconda possibilità a un legame rimasto in sospeso durante il programma. I due, che nelle capsule avevano mostrato una forte sintonia, avevano poi scelto strade diverse, senza però chiudere davvero quel capitolo.

Il momento decisivo arriva dopo la registrazione della reunion. In mezzo alla folla, nel parcheggio dello studio, Ludovica si avvicina a Nicola e rompe il ghiaccio con una battuta legata al suo passato nel programma. Lui non risponde subito, ma quell’incontro segna l’inizio di un nuovo percorso.

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Nicola ammette che il pensiero di Ludovica non era mai svanito. Durante l’esperienza aveva accettato la sua scelta di proseguire con un altro, ma dentro di sé era rimasta una curiosità irrisolta. Vederla accanto a un’altra persona non era stato semplice, segno che qualcosa tra loro non si era davvero spento.

Dopo quell’incrocio inatteso, Nicola le propone di rivedersi per parlare con calma. Ludovica inizialmente esita, poi accetta. L’incontro si trasforma in una lunga conversazione di ore, un confronto diretto che riporta entrambi alle sensazioni vissute nelle capsule, quando tutto era nato.

Da lì comincia una frequentazione reale, costruita giorno dopo giorno. Senza la pressione del programma, Ludovica e Nicola scelgono di conoscersi con tempi più distesi. In poco tempo entrano anche nelle rispettive vite quotidiane, incontrando amici e famiglie.

Oggi la coppia vive la relazione senza forzature. Nessuna corsa verso traguardi immediati, ma la volontà di recuperare il tempo perso e capire cosa può diventare questo rapporto. Entrambi guardano avanti, ma restano concentrati sul presente, con l’idea di costruire qualcosa di solido passo dopo passo.