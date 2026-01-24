Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti raccontano la loro storia dopo la scelta

La relazione nata davanti alle telecamere continua lontano dallo studio. Nicole Belloni e Flavio Ubirti raccontano i primi passi insieme, le incertezze superate nel programma e il ruolo speciale della famiglia nel nuovo equilibrio di coppia.

Dopo l’uscita da Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti stanno vivendo la relazione con gradualità, lontano dai riflettori. I due si stanno frequentando divisi tra Toscana e Milano, affrontando spostamenti continui senza forzare decisioni immediate sul futuro.

Flavio descrive questo momento come una fase di scoperta reciproca, senza pressioni. Il percorso nel programma non è stato semplice, segnato da confronti accesi e dubbi personali che lo avevano portato anche a pensare di lasciare tutto prima della scelta finale.

Nicole, dal canto suo, non era convinta di essere la prescelta. L’ultima esterna l’aveva vissuta come un possibile addio, scegliendo di mostrarsi senza filtri. Proprio quella naturalezza, maturata anche nei momenti lontani dalle telecamere, ha cambiato la percezione di Flavio Ubirti, che in quell’occasione ha sentito nascere qualcosa di profondo.

Nel racconto emerge anche il legame familiare di Nicole, cresciuta con la nonna Alessandra dopo un’infanzia complessa. Negli ultimi anni il rapporto con la madre si è ricostruito, mentre la nonna segue con entusiasmo la nuova storia sentimentale, mostrando un affetto particolare per Flavio.