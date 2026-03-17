Ludovica Cappello e Nicola Botticini insieme dopo Love is Blind Italia

Ludovica Cappello e Nicola Botticini stanno insieme dopo la fine di Love is Blind Italia e le rispettive rotture. I due ex protagonisti si sono ritrovati lontano dalle telecamere, confermando la relazione con un annuncio sui social.

Ludovica Cappello e Nicola Botticini hanno iniziato una relazione dopo la conclusione di Love is Blind Italia. L’annuncio è arrivato sui social attraverso un post ufficiale, diffuso in concomitanza con il lancio della seconda stagione del programma.

Durante il reality, i due avevano mostrato una forte sintonia già nelle fasi iniziali, quando i partecipanti si conoscono senza vedersi. Le scelte finali li avevano però portati a proseguire il percorso con altri partner, allontanandoli definitivamente davanti alle telecamere.

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Per Ludovica, il percorso si era interrotto poco prima del matrimonio, senza arrivare al sì. Nicola, invece, aveva sposato Karen, ma la relazione si era conclusa poco dopo la fine delle riprese, lontano dal contesto televisivo.

Il riavvicinamento è avvenuto successivamente, fuori dal programma. Senza la pressione del format e delle tempistiche televisive, i due hanno deciso di frequentarsi fino a costruire un rapporto stabile, oggi reso pubblico.

La notizia ha raccolto numerose reazioni online. Tra i commenti più diffusi, molti spettatori hanno sottolineato come la coppia fosse già considerata compatibile fin dall’inizio del percorso, vedendo in questa unione una sorta di riscatto rispetto alle scelte fatte durante lo show.

La relazione tra Ludovica e Nicola arriva mentre si prepara la nuova edizione del programma, con i casting già aperti. Resta incerto se i due racconteranno il loro percorso nei prossimi episodi o se manterranno la loro storia lontana dalle telecamere.