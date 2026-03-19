Ecovacs presenta ULTRAMARINE P1, il robot per piscine che pulisce in autonomia

ECOVACS presenta ULTRAMARINE P1, robot per piscine nato per ridurre la manutenzione grazie a tecnologia di aspirazione avanzata. Il dispositivo pulisce fondo e pareti in autonomia e copre fino a 180 metri quadrati.

ECOVACS Robotics entra nel mercato dei pulitori per piscina con ULTRAMARINE P1, un dispositivo progettato per automatizzare la manutenzione domestica all’aperto. Il debutto segna l’estensione della gamma oltre i robot per la casa, con un prodotto pensato per chi vuole ridurre tempo e fatica nella gestione della piscina.

Il robot utilizza la tecnologia UltraPure Suction da 4800 GPH, con un sistema di flusso anti-intasamento che aspira foglie, sabbia e residui anche negli angoli più difficili. Il filtro a doppio strato, composto da una rete da 180 micron e un elemento interno da 3 micron, trattiene impurità di diverse dimensioni, contribuendo a mantenere l’acqua limpida.

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Per intervenire su superfici e pareti, il dispositivo monta quattro spazzole a rullo indipendenti, posizionate davanti e dietro. Questo sistema consente un contatto costante con il fondo e migliora la capacità di rimuovere lo sporco senza bisogno di interventi manuali frequenti.

Il progetto punta anche sulla resistenza nel tempo. Il robot integra un sistema di protezione a dieci livelli contro cloro, raggi UV e corrosione, oltre a una struttura sigillata con certificazione IP68 per l’uso subacqueo. La navigazione intelligente riduce urti e blocchi, ottimizzando i percorsi di pulizia.

Grazie alla batteria da 5200 mAh, ULTRAMARINE P1 può lavorare fino a tre ore consecutive in modalità Eco, coprendo superfici fino a 180 metri quadrati. Si adatta a diversi materiali, dalla vetroresina alla ghiaia, e supera ostacoli fino a 5,5 centimetri, come luci o scarichi.

Il sistema SmartNavi, basato su sensore IMU, permette al robot di orientarsi con precisione e distribuire la pulizia in modo uniforme. Il controllo avviene tramite app, che consente di scegliere modalità e programmare gli interventi senza cavi, lasciando il dispositivo libero di muoversi nella vasca.

ULTRAMARINE P1 è disponibile dal 19 marzo sul sito ufficiale ECOVACS al prezzo di 549 euro.