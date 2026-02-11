Ecovacs presenta i robot domestici 2026 per pavimenti, vetri e giardino

Nuovi robot per pavimenti, vetri e giardino: ECOVACS presenta a Barcellona la gamma 2026 con modelli più autonomi, navigazione avanzata e funzioni pensate per ridurre al minimo interventi e manutenzione in casa e all’esterno.

Robot che tagliano l’erba, puliscono i vetri e lavano i pavimenti senza intervento umano. È questa la direzione scelta da ECOVACS, che a Barcellona ha mostrato la linea 2026 dedicata alla gestione della casa e degli spazi esterni, con dispositivi progettati per lavorare in autonomia anche in ambienti complessi.

Nel settore giardino arrivano le serie GOAT O e GOAT A, pensate per coprire esigenze diverse. I modelli O1200 LiDAR PRO e O600 RTK sono destinati a prati medio-piccoli e aree articolate, con passaggi stretti fino a 80 cm, taglio dei bordi automatizzato e riconoscimento di oltre 200 ostacoli. Non servono fili perimetrali e l’altezza di taglio si regola elettricamente. Il GOAT O600 sfrutta anche un sistema RTK multifrequenza che migliora stabilità e rapidità di connessione ai satelliti.

Per superfici più ampie la gamma GOAT A include A1600 LiDAR PRO e A3000 LiDAR PRO. Montano una piattaforma a 32V con doppia lama e motore ad alta coppia, capaci di coprire fino a 3.000 metri quadrati in 12 ore e circa 1.000 metri quadrati con una sola ricarica. La navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360 con videocamera AI segue percorsi precisi anche su terreni irregolari, mentre il sistema di taglio dei bordi riduce la necessità di rifiniture manuali. Possono affrontare pendenze fino al 50% e superare piccoli ostacoli.

Per le finestre debutta il nuovo WINBOT W3 OMNI, dotato di stazione Vortex Wash che lava automaticamente il panno grazie a 16 ugelli ad alta pressione e dischi rotanti. La navigazione WIN-SLAM 5.0 e la tecnologia TruEdge guidano il robot lungo vetri, bordi e angoli con traiettorie precise. La sicurezza è affidata a un sistema a 12 livelli, con adesione a pressione di 8.000 Pa e cavo rinforzato ad alta resistenza.

Accanto a lui c’è WINBOT mini 2, più compatto e adatto a infissi stretti e superfici difficili da raggiungere. Il profilo ultrapiatto e le spazzole angolari permettono di pulire vicino al telaio, mentre la navigazione WIN-SLAM 4.0 mantiene movimenti stabili su vetri di dimensioni diverse.

Sul fronte pavimenti, il protagonista è DEEBOT T80S OMNI. Integra il rullo OZMO ROLLER 2.0 da 220 giri al minuto con rilascio continuo d’acqua e pressione di 3.800 Pa, la copertura estesa di bordi e angoli TruEdge 3.0 e il sistema Triple Lift, che solleva rullo e spazzole in base al tipo di superficie. La stazione OMNI lava il rullo con acqua calda e lo asciuga a 63 gradi, riducendo la manutenzione del vassoio fino a 150 giorni e del sacchetto polvere fino a 90.

Il robot offre una potenza di aspirazione di 24.800 Pa ed è compatibile con gli ecosistemi smart home. La spazzola principale adotta la tecnologia ZeroTangle 3.0 per limitare i grovigli di capelli. Durante la presentazione è stato mostrato anche il nuovo DEEBOT T90, previsto da marzo 2026.

I prodotti sono in vendita dal 12 febbraio 2026. I prezzi partono da 299 euro per WINBOT mini 2, mentre GOAT O600 RTK costa 649 euro e GOAT O1200 LiDAR PRO 999 euro. GOAT A1600 LiDAR PRO è proposto a 1.499 euro e A3000 LiDAR PRO a 2.299 euro. WINBOT W3 OMNI arriva a 699 euro. DEEBOT T80S OMNI è indicato a 649 euro, con una riduzione di 50 euro fino al 1° marzo. DEEBOT T90 PRO OMNI sarà disponibile a 799 euro da marzo.