ECOVACS DEEBOT T10 TURBO : Il robot intelligente che aspira e lava

Se siete alla ricerca del robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto, il DEEBOT T10 TURBO di ECOVACS soddisferà molte delle vostre esigenze per permettervi di combinare facilmente l'aspirazione e il lavaggio degli interni.

Presentazione ECOVACS DEEBOT T10 TURBO:

T10 TURBO è un robot aspirapolvere intelligente di ultima generazione che offre una serie di funzionalità avanzate per rendere la pulizia della casa più semplice ed efficiente. In questa recensione, esamineremo le caratteristiche chiave di ECOVACS T10 TURBO, valutando la sua efficienza di pulizia, la facilità d'uso, l'autonomia della batteria e altro ancora.

Cosa c'è nella scatola

In una confezione dai contorni carichi di informazioni, gli elementi della scatola sono ben compartimentati. Ogni parte in cartone è protetta negli angoli da un materiale a metà tra schiuma e polistirolo.

In una confezione quasi priva di spazio vuoto, che quindi non teme alcun urto troveremo:



1 robot aspirapolvere;

1 stazione di ricarica autopulente;

2 spazzole laterali;

1 cavo di alimentazione;

2 piatti rotanti + moci;

1 manuale di istruzioni;

2 spazzole di manutenzione (di cui una nella stazione)

Design DEEBOT T10 TURBO

Anche se sfoggia un design molto classico, il bianco nitido di DEEBOT T10 TURBO cattura facilmente l'attenzione. La piastra superiore, completamente rimovibile, riflette piacevolmente la luce. Purtroppo, la scelta di un bianco omogeneo condanna la parte inferiore del dispositivo a sporcarsi molto al primo passaggio se lo sporco è piuttosto abbondante.



Come di consueto, i comandi manuali si trovano sotto al coperchio dove sono presenti anche il microfono per il controllo vocale e il cestino della spazzatura. La parte anteriore del DEEBOT T10 TURBO è dotata di una fotocamera AIVI, accompagnata dal suo LED. In alto, il sensore di distanza sporge di 2 cm verso l'alto.



Da parte sua, la parte inferiore comprende:



2 ruote motrici



1 terza ruota anteriore

la spazzola principale ;

le 2 spazzole laterali;

6 sensori di caduta;

2 spazzole dei tamponi di pulizia.

Per quanto riguarda la stazione di pulizia esteticamente non è male con il bianco attraversato da un'ampia fascia grigia.



L'accesso ai serbatoi dell'acqua pulita e delle acque reflue è semplicissimo. L'acqua pulita verrà utilizzata per inumidire i mop tra ogni sessione di pulizia (ogni 6, 10 o 15 minuti a seconda della convenienza).



Sono inoltre presenti tre comandi manuali, ovvero da sinistra verso destra: inserire/svuotare acqua nel lavandino, avvio rapido di un ciclo di pulizia e rientro in postazione. Inoltre la stazione ha l'interessante asciugatura ad aria calda dei moci, che dura 2, 3 o 4 ore (si può scegliere a seconda della stagione).



Questo consente ai moci di durare più a lungo senza dover passare attraverso la lavatrice e senza odore di muffa.

Come collegare il DEEBOT T 10 TURBO alla rete Wi-Fi di casa?

Per prima cosa, ovviamente, si tratta di collegare la stazione alla presa di corrente. Scegliete un luogo piuttosto centralizzato, lasciando un margine di 50 cm per lato e circa 1.50 mt davanti, per agevolare le manovre del dispositivo. Infine, posizionate il DEEBOT T10 TURBO (fotocamera rivolta verso l'esterno), che deve essere precedentemente acceso (pulsante di accensione/spegnimento sotto il coperchio), in modo che possa essere ricaricato.Secondo passaggio: bisogna munirsi della password del wi-fi e scaricare l' app ECOVACS HOME dal Playstore. Non lasciatevi ingannare dalla valutazione piuttosto bassa, poiché l'app ha ricevuto interessanti aggiornamenti in pochi mesi. Poi, bisogna creare un account fornendo una email e una password.Infine, dall'app bisogna scegliere il modello che vogliamo aggiungere, vale a dire il DEEBOT T10 TURBO. Restiamo vicini al dispositivo, per premere il pulsante di ripristino quando la guida ci chiederà di farlo. Una volta fatto questo passaggio, è solo questione di secondi prima che la procedura di installazione venga definitivamente chiusa. Molto presto avremo accesso alle prime impostazioni, inclusa la lingua del dispositivo.Nota Bene: se doveste incontrare un problema lungo il percorso, controllate che la VPN non sia attivata sul telefono, perché può intralciare la connessione. Per rimanere protetti, possiamo utilizzare la funzione di split tunneling della nostra rete privata virtuale per consentire a ECOVACS HOME da sola di aggirarla senza doverla sospendere.

Mappatura veloce



Non appena è connesso al Wi-Fi, DEEBOT T10 TURBO offre subito la possibilità di andare direttamente alla mappatura rapida, durante la quale non toccherà lo sporco. Su poco meno di 100 mq di superficie l'operazione è durata meno di 10 minuti.

Mentre il DEBOT T10 TURBO è a riposo, si può accedere alla gestione delle mappe. Innanzitutto, potremo riconfigurare la distribuzione delle stanze, separando o unendo le aree. Quindi, possiamo rinominare ogni angolo inizialmente identificato erroneamente dal dispositivo.



E se siamo motivati, possiamo configurare la mappa in 3D. Farlo è un po' come giocare a The Sims: posizionare faticosamente i mobili, il tutto per utilizzare la funzione “vai sotto i mobili” può sembrare faticoso da fare, è vero, ma in seguito rappresenterà un vero risparmio di tempo.

Recensione ECOVACS DEEBOT T10 TURBO

La scelta tra pulizia automatica , personalizzata o per zone;

2 modalità di lavaggio ("standard" o "profondo");

Un pulsante “mop only” ;

Il numero di passaggi per zona (1 o 2 volte);

4 potenze di aspirazione

Possiamo sicuramente affermare che l'installazione è andata senza intoppi. Dal punto di vista della UX/UI (ergonomia ed estetica grafica), ECOVACS HOME ricorda da vicino le app che abbiamo già visto altrove, e questo è un bene, perché è ben fatta, intuitiva e piacevole alla vista.L'interfaccia mostra prima i comandi per l'avvio rapido, come:Non abbiamo sentito il bisogno di provare la modalità “mop only”. Infatti, anche se i pavimenti sono già privi di particelle grosse di sporco, perché fare a meno dell'aspirazione che filtra il 99% degli allergeni, soprattutto con un'autonomia così confortevole?

Opzioni di programmazione per la pulizia intelligente

La sequenza di pulizia permette di tracciare il percorso del proprio dispositivo selezionando l'ordine delle stanze da visitare.

La “pulizia intelligente” permette di determinare il grado di umidità delle salviette, la frequenza di risciacquo dei panni durante un ciclo e il tempo di asciugatura con aria calda una volta terminato il programma.

Il programma di pulizia serve semplicemente a definire un programma giornaliero per una particolare area o per l'intera superficie lavabile.

È forse sulle opzioni avanzate che tendiamo a perderci con l'interfaccia. In effetti, ci sono tre modi per impostare il ciclo di lavaggio. Per accedervi, il modo più semplice è passare attraverso la scheda "Personalizzato". Lì troverete le intestazioni "Sequenza di pulizia", "Pulizia intelligente" e "Programma di pulizia" . È piuttosto complicato cogliere la differenza a prima vista, quindi ecco di cosa si tratta:A tutto ciò si aggiungono i limiti virtuali per vietare l'accesso e la possibilità di determinare un'area più specifica per il lavaggio espresso. Infine, nelle impostazioni, troviamo ovviamente la funzione “non disturbare”, che disattiva l'eventuale accensione automatica nella fascia oraria da voi definita.

L'Assistente Yiko

Per azionare il DEEBOT T10 TURBO possiamo utilizzare anche l'assistente vocale Yiko, che si richiama tramite il comando “Ok Yiko”, permette infatti di comandare il robot in tutte le sue funzioni. Possiamo far partire una pulizia, interromperla, creare una nuova mappa, pulire specifiche stanze, dire di aspirare attorno a uno specifico mobile o nel punto da cui parliamo. Insomma, un’interazione decisamente più avanzata rispetto a quanto siamo abituati a fare con Alexa e Google Assistant.

La fotocamera

Con un campo visivo che si avvicina ai 150°, la telecamera HD 960P di bordo è accessibile sia all'apertura dell'applicazione, sia nelle impostazioni generali, simboleggiate dall'icona a forma di dado. Un piccolo extra per chiedere al robot aspirapolvere di monitorare un po' quello che succede in casa in nostra assenza e di trasmetterci le immagini in tempo reale.La funzione di video e comunicazione in tempo reale di DEEBOT T10 TURBO consente agli utenti anche di rimanere in contatto con i membri della famiglia a casa attraverso il microfono.

Una navigazione già quasi perfetta

Efficienza di pulizia

Arriviamo finalmente alla delordinaria, aspirazione e mocio. In termini di navigazione, il risultato è del tutto in linea con le nostre aspettative. Osserviamo belle linee rette lungo i pavimenti, l'aggiramento di ostacoli piuttosto ingombranti, il passaggio in ogni stanza senza dimenticarne nemmeno una e il ritorno alla stazione senza incidenti.Per quanto riguarda i fili, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Infatti, durante un ciclo di lavaggio, il nostro robot aspirapolvere ha fatto del suo meglio per evitare il nostro grosso cavo del computer e aggirare un piccolo caricabatterie per smartphone che avevamo messo a tradimento sul suo cammino.Concludiamo con questa funzionalità molto pratica: il registro delle sessioni di lavaggio, che consente di trovare tutte le informazioni relative ai cicli precedenti. Possiamo così recuperare l'area ripulita, il tempo impiegato e il percorso tracciato sulla mappa.

La caratteristica più importante di un robot aspirapolvere è la sua capacità di pulizia, e su questo fronte ECOVACS DEEBOT T10 TURBO o non delude. Il robot è dotato di una serie di sensori avanzati che gli consentono di navigare facilmente intorno agli ostacoli e di evitare le cadute dalle scale. Inoltre, è in grado di rilevare le zone più sporche della casa e concentrarsi su di esse per una pulizia più profonda. La potenza di aspirazione è buona, anche se potrebbe essere migliorata per aspirare con maggiore forza anche i peli degli animali domestici.

Facilità d'uso

ECOVACS DEEBOT T10 TURBO è molto facile da usare, grazie alla sua interfaccia intuitiva e ai comandi vocali. Il robot si connette facilmente alla rete Wi-Fi domestica tramite l'app ECOVACS HOME, che consente di programmare l'orario di pulizia e di impostare le preferenze di pulizia in base alle esigenze individuali. Inoltre, l'app consente di monitorare il robot mentre lavora e di ricevere notifiche quando la pulizia è stata completata.

Autonomia della batteria

La batteria del DEEBOT T10 TURBO ha una durata media di circa 110 minuti, il che è sufficiente per pulire una stanza media o una casa di piccole dimensioni. Tuttavia, se la casa è più grande, il robot potrebbe dover tornare alla base di ricarica più volte durante il ciclo di pulizia. Fortunatamente, il robot è in grado di tornare automaticamente alla base di ricarica quando la batteria si sta esaurendo.

Accessori

DEEBOT T10 TURBO viene fornito con una serie di accessori utili, tra cui una spazzola a rullo principale, una spazzola laterale, una spazzola per la polvere, un filtro HEPA e un serbatoio per l'acqua. Questi accessori consentono al robot di pulire sia i pavimenti che i tappeti, e di eliminare efficacemente la polvere, i peli degli animali domestici e altre particelle indesiderate.

Conclusione

In generale, ECOVACS DEEBOT T10 TURBO è un robot aspirapolvere intelligente di alta qualità che offre un'efficace pulizia della casa, facilità d'uso e una gamma di funzionalità avanzate. Anche se la potenza di aspirazione potrebbe essere migliorata, il robot fa il suo lavoro in modo efficiente e affidabile. Se stai cercando un robot aspirapolvere avanzato per semplificare la pulizia della tua casa, ECOVACS DEEBOT T10 TURBO è sicuramente un'ottima scelta da considerare. Puoi acquistare il DEEBOT T10 TURBO e riceverlo direttamente a casa tua qui su unieuro con uno sconto del 5% al prezzo di € 1.036,00

