Rival Stars Horse Racing debutta su console dal 28 aprile

Rival Stars Horse Racing arriva su console il 28 aprile per ampliare il pubblico dopo il successo su PC e mobile. Il simulatore di equitazione supera i 50 milioni di download e introduce un ranch da gestire e competizioni realistiche.

Il simulatore equestre Rival Stars Horse Racing si prepara a sbarcare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One il 28 aprile, mentre la versione per Nintendo Switch è prevista in un secondo momento. Dopo i buoni risultati su PC e dispositivi mobili, il titolo punta ora al pubblico console.

Il gioco ha già raccolto oltre 4.600 recensioni su Steam con un indice di gradimento del 92% e ha superato i 50 milioni di download complessivi tra mobile e realtà virtuale su PC. Numeri che hanno spinto gli sviluppatori a portare l’esperienza anche su nuove piattaforme.

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Al centro dell’esperienza c’è la gestione di un ranch da rimettere in sesto. Il giocatore eredita una struttura in difficoltà e deve ricostruire la reputazione della propria famiglia nel mondo delle corse, seguendo ogni fase: dall’allevamento dei puledri fino alle competizioni.

Il sistema di crescita dei cavalli si basa su meccaniche genetiche che influenzano abilità e caratteristiche. Una volta pronti, gli animali possono essere portati in pista tra corse in piano, ostacoli, salto ostacoli e cross country.

Non mancano momenti più tranquilli: è possibile esplorare ambienti aperti insieme al proprio cavallo oppure utilizzare la modalità foto per scattare immagini. Le animazioni, realizzate con tecnologia motion capture, puntano a restituire movimenti credibili e dettagliati.

Oltre alla campagna principale, il titolo offre anche gare online su tracciati ispirati a location reali, dove i giocatori possono confrontarsi direttamente con altri appassionati.