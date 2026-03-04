Scott Pilgrim EX debutta in digitale su PC e console

Scott Pilgrim EX arriva in formato digitale con una nuova avventura ambientata a Toronto. Il gioco, scritto anche dal creatore Bryan Lee O’Malley, introduce personaggi inediti e sette combattenti giocabili pronti a difendere i Sex Bob-Omb.

Scott Pilgrim EX è disponibile da oggi in formato digitale su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 al prezzo di 28,99 euro. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Tribute Games e Universal Products & Experiences e porta i giocatori di nuovo nelle strade di Toronto con un’avventura autonoma ambientata nell’universo creato da Bryan Lee O’Malley.

La storia è stata scritta dallo stesso O’Malley insieme al team canadese di Tribute Games. Il titolo punta sull’azione in stile beat ’em up e su una trama originale pensata per espandere il mondo narrativo della serie. Il gioco introduce sette personaggi controllabili, ognuno con abilità e stili di combattimento diversi.

Tra le novità spicca l’arrivo di Gideon Graves, considerato il più temibile degli ex malvagi. Il personaggio entra nel roster con un approccio aggressivo e mosse rapide pensate per mettere sotto pressione gli avversari. Il suo stile privilegia l’attacco continuo, dalle sale riunioni fino agli scontri nelle strade della città.

L’avventura parte quando misteriose forze rubano gli strumenti della band Sex Bob-Omb. Scott Pilgrim, Ramona Flowers e altri alleati partono quindi alla ricerca dei responsabili. I giocatori affrontano combattimenti contro vegani con poteri speciali, demoni e robot, attraversando quartieri, vicoli e luoghi insoliti della città.

Durante la partita è possibile esplorare Toronto, completare missioni e affrontare boss che custodiscono gli strumenti della band. Sconfiggerli permette di recuperare l’equipaggiamento e riportare i Sex Bob-Omb sul palco prima del prossimo concerto.

Per accompagnare l’uscita del gioco è stata lanciata anche una linea di t-shirt dedicate ispirate allo stile grafico del titolo, disponibili nello store online di Hot Topic. In parallelo arriva la colonna sonora ufficiale, composta e suonata dal gruppo Anamanaguchi, già legato alla serie.

L’album include brani inediti ed è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Sono inoltre aperti i preordini per le versioni fisiche in CD e vinile.