Rival Stars Horse Racing Recensione: simulazione rilassante o occasione mancata?

Rival Stars Horse Racing PS5: recensione completa tra gestione, corse e allevamento.

Rival Stars Horse Racing arriva su PS5 con l’ambizione di trasformare un’esperienza nata su mobile in un titolo completo, libero dalle logiche aggressive di microtransazioni e capace di offrire un simulatore di ippica accessibile ma stratificato, capace di unire gestione, allevamento e competizione in un unico ecosistema ludico; sviluppato con un occhio di riguardo per gli appassionati di cavalli più che per il pubblico mainstream, il titolo promette una carriera immersiva, un sistema genetico approfondito e una varietà di modalità che spaziano dalla corsa pura all’esplorazione libera, ma la vera domanda è se questa conversione riesca davvero a reggere il salto verso un’esperienza console moderna o se resti ancorata alle sue radici mobile.

Trama e Narrazione

La componente narrativa di Rival Stars Horse Racing è funzionale ma mai realmente incisiva, costruita attorno al classico archetipo dell’eredità familiare da ricostruire, con il giocatore chiamato a riportare in auge un ranch caduto in disgrazia dopo una tragedia; la presenza di personaggi secondari come Francis Kwan serve più da guida che da reale motore emotivo, e la scrittura, pur pulita, non va mai oltre il compitino, limitandosi a fornire contesto alle attività senza creare un reale coinvolgimento narrativo; ciò che emerge è un senso di progressione più meccanico che emotivo, dove la storia diventa un pretesto per introdurre nuove feature e sbloccare contenuti piuttosto che un elemento capace di tenere incollati allo schermo, risultando comunque adeguata per un titolo che punta più sul gameplay sistemico che sulla narrazione.

Gameplay e Meccaniche

Il cuore dell’esperienza è un ibrido tra simulazione gestionale e racing game, con un loop di gioco chiaro: allevare cavalli, allenarli, gareggiare e reinvestire le risorse per migliorare la propria scuderia, un ciclo che funziona sorprendentemente bene grazie a un sistema di progressione pseudo-RPG che incentiva il grinding senza renderlo eccessivamente frustrante; le corse, divise tra piano, cross country e steeple chase, offrono una varietà discreta ma condividono una filosofia di base estremamente accessibile, con controlli semplici e un forte grado di automazione che riduce la componente skill-based a favore della gestione delle risorse e del tempismo nello sprint, elemento che potrebbe deludere chi cerca una simulazione più tecnica e punitiva; il sistema di allevamento rappresenta invece il vero punto di forza, con una struttura genetica che premia la pianificazione e la selezione accurata dei genitori, introducendo una profondità inaspettata che si riflette direttamente sulle prestazioni in gara; tuttavia, questa profondità è controbilanciata da una certa ripetitività nelle attività e da un ritmo che, pur rilassante, rischia di diventare monotono nel lungo periodo, soprattutto per chi non è già appassionato del tema ippico.

La componente online è presente ma non particolarmente rifinita, con modalità multiplayer che permettono di competere contro altri giocatori e scalare classifiche globali, ma che soffrono di una stabilità altalenante e di un matchmaking non sempre efficace, fattori che ne limitano l’attrattiva nel lungo periodo; più interessante è la modalità “Betting Party”, che introduce un approccio più casual e sociale, trasformando le corse in un’esperienza quasi da party game, anche se resta una modalità di contorno piuttosto che un pilastro dell’esperienza; nel complesso, il comparto online appare come un’aggiunta gradita ma non essenziale, incapace di sostenere da solo la longevità del titolo, che resta fortemente ancorata alla progressione in single player.

Comparto Tecnico

Su PS5, Rival Stars Horse Racing si presenta con un comparto visivo pulito e funzionale, senza particolari picchi ma con una buona resa generale dei modelli dei cavalli, che risultano dettagliati e animati in modo convincente grazie al motion capture, elemento che contribuisce a dare credibilità alle corse; gli ambienti, pur vari, soffrono di una certa staticità e di un livello di dettaglio non sempre all’altezza degli standard current-gen, evidenziando le origini del progetto; dal punto di vista delle prestazioni, il gioco si mantiene stabile con un frame rate fluido e tempi di caricamento contenuti, offrendo un’esperienza tecnicamente solida anche se non particolarmente impressionante; il comparto audio svolge il suo lavoro senza infamia né lode, con effetti sonori adeguati e una telecronaca che aggiunge un minimo di immersione ma tende a ripetersi dopo diverse ore di gioco, mentre la colonna sonora resta in secondo piano, accompagnando l’azione senza mai emergere realmente.

Esperienza Complessiva

Rival Stars Horse Racing è un titolo che trova la sua identità nella capacità di offrire un’esperienza rilassante e progressiva, lontana dalle pressioni tipiche dei giochi competitivi moderni, con un ritmo che invita a sessioni brevi ma frequenti piuttosto che a lunghe maratone; la scelta di eliminare le microtransazioni rispetto alla versione mobile rappresenta un valore aggiunto significativo, restituendo al giocatore una sensazione di progressione più genuina e meno forzata, ma non elimina del tutto la struttura grind-based che rimane il fulcro dell’esperienza; il gioco riesce a coinvolgere soprattutto chi è interessato alla gestione e all’allevamento, mentre le corse, pur divertenti nelle prime ore, tendono a diventare prevedibili e poco stimolanti nel lungo periodo, evidenziando un bilanciamento che privilegia la strategia fuori pista rispetto all’azione diretta; nel complesso, si tratta di un titolo di nicchia, capace di offrire soddisfazioni a un pubblico specifico ma meno adatto a chi cerca un’esperienza dinamica e adrenalinica.

Rival Stars Horse Racing su PS5 è un’esperienza solida ma non rivoluzionaria, che riesce a valorizzare le sue meccaniche di gestione e allevamento offrendo un gameplay profondo e rilassante, ma che fatica a mantenere alta l’attenzione sul lungo periodo a causa di una certa ripetitività e di un comparto corse poco incisivo; la mancanza di microtransazioni è un punto a favore che migliora sensibilmente l’esperienza rispetto alla controparte mobile, ma non basta a colmare alcune lacune strutturali, rendendolo un titolo consigliato principalmente agli appassionati del genere e meno a chi cerca un racing game tradizionale.

Voto Finale: 8/10

Pro:

Sistema di allevamento profondo e appagante

Esperienza rilassante e accessibile

Assenza di microtransazioni

Buona stabilità tecnica

Contro: