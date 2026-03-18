Champions League, Liverpool e Atletico Madrid ai quarti: tutti gli accoppiamenti

Liverpool ribalta il Galatasaray e vola ai quarti di Champions League grazie a un netto 4-0 ad Anfield, dopo il ko dell’andata. Decisiva una ripresa travolgente con quattro marcatori diversi.

Si chiude il programma degli ottavi di finale di Champions League e prende forma il tabellone dei quarti. Tra le squadre che avanzano ci sono Barcellona e Bayern Monaco, che eliminano rispettivamente Newcastle e Atalanta, confermando quanto già visto nella gara di ritorno.

Il successo più netto arriva ad Anfield, dove il Liverpool ribalta il risultato dell’andata contro il Galatasaray. Dopo l’1-0 subito a Istanbul, gli inglesi segnano quattro volte davanti al proprio pubblico e si qualificano senza discussioni. A segno Szoboszlai nel primo tempo, poi nella ripresa Ekitike, Gravenberch e Salah chiudono la partita.

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Ai quarti i Reds troveranno il Paris Saint Germain, campione in carica, in uno degli incroci più attesi del prossimo turno. Dall’altra parte del tabellone, il Bayern Monaco affronterà il Real Madrid, dando vita a una sfida tra due delle squadre più titolate della competizione.

Passa il turno anche l’Atletico Madrid, forte del 5-2 ottenuto all’andata contro il Tottenham. Al ritorno a Londra finisce 3-2 per gli inglesi, ma il risultato complessivo premia gli spagnoli. In gol per il Tottenham Kolo Muani e due volte Xavi Simons, mentre per l’Atletico segnano Alvarez e Hancko.

Definiti così gli accoppiamenti dei quarti, in programma ad aprile: Sporting-Arsenal, Paris Saint Germain-Liverpool, Real Madrid-Bayern Monaco e Barcellona-Atletico Madrid.