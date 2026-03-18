Harry e Meghan in difficoltà su Netflix, progetti lifestyle deludenti

Harry e Meghan registrano risultati deludenti su Netflix dopo il lancio dei progetti lifestyle legati al marchio di Meghan Markle, con ascolti bassi e tensioni dietro le quinte. Negli uffici si parla già di possibile stop.

La collaborazione tra il principe Harry e Meghan Markle con Netflix attraversa una fase complicata. A cinque anni dalla nascita di Archewell Productions, la società fondata nel 2020, i risultati non sono quelli attesi e il futuro dei progetti appare incerto.

Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata sul brand lifestyle di Meghan, “As Ever”, e sui contenuti legati a questo filone. Ma i numeri non convincono. L’ultima versione del programma “With Love, Meghan” ha raccolto ascolti inferiori rispetto alle aspettative, segnando un calo rispetto alla stagione precedente.

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Secondo diverse fonti vicine alla piattaforma, Netflix avrebbe deciso di non proseguire con nuove docu-serie di questo tipo. All’interno dell’azienda, raccontano, il clima sarebbe cambiato e qualcuno parla apertamente di progetto ormai al capolinea.

Tra i motivi della crisi ci sarebbe anche la percezione di contenuti ripetitivi, spesso incentrati sulla vita privata dei Sussex e sulla loro uscita dalla famiglia reale. Una linea narrativa che, con il tempo, avrebbe stancato parte del pubblico.

Non mancano poi tensioni nei rapporti interni. Alcuni racconti parlano di riunioni difficili e di atteggiamenti poco apprezzati, a fronte di risultati giudicati deludenti. Anche il CEO Ted Sarandos, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe mostrato segni di insofferenza.

Altre fonti, però, ridimensionano il quadro. Sarandos e la moglie Nicole Avant sarebbero in rapporti cordiali con la coppia, anche grazie alla vicinanza delle loro abitazioni a Montecito, in California. L’avvocato dei Sussex, Michael J. Kump, ha smentito categoricamente le voci di attriti, parlando di contatti regolari tra le parti.

Intanto emergono anche dati economici poco incoraggianti. Netflix si ritroverebbe con un eccesso di prodotti legati al marchio As Ever, tra tè e preparati per dolci, per un valore superiore ai 10 milioni di dollari, tanto da aver iniziato a distribuirli gratuitamente ai dipendenti.

Un portavoce della coppia ha assicurato che “With Love, Meghan” continuerà sotto forma di speciale stagionale. Ma tra chi segue da vicino il progetto cresce la sensazione che l’entusiasmo iniziale si sia ormai affievolito.