Meghan e Harry firmano un contratto pluriennale con Netflix

Da quando si sono allontanati dalla famiglia reale britannica nel gennaio 2020, Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto di tutto per mantenere la loro privacy e uscire dai radar per un po', ma torneranno già nel 2021 con Netflix.

Pochi mesi dopo il loro trasferimento in California, secondo il New York Times, pare che Meghan e Harry abbiano firmato un contratto di diversi anni con Netflix. Sempre secondo il quotidiano americano, la coppia dovrebbe creare contenuti che andranno in onda sulla piattaforma streaming. Le loro produzioni includerebbero documentari, docuserie, film e un programma per bambini. “Ci concentreremo sulla creazione di contenuti che informino, ma che diano speranza. Come nuovi genitori, è anche importante per noi creare spettacoli per famiglie stimolanti. Il pubblico unico di Netflix ci aiuterà a raggiungere quante più persone possibili e a stimolarci", avrebbe detto la coppia.E se qualcuno è preoccupato per le capacità di Meghan e Harry, va ricordato che hanno già lavorato al fianco di Oprah Winfrey nella produzione di una serie sulla salute mentale che uscirà su AppleTV +. Quanto a lei, al di là della sua professione di attrice, ha recentemente prestato la sua voce alla Disney per il lungometraggio intitolato "Elephant". Secondo diverse fonti, la coppia potrebbe anche fare qualche apparizione sullo piccolo schermo per spiegare ed evidenziare le cause scelte. Particolarmente impegnata in iniziative benefiche e umanitarie, la coppia affronterà questo tema principalmente nel progetto con Netflix. La coppia ha anche in programma di avviare una loro fondazione di beneficenza chiamata "Archewell".Dopo aver valutato altre proposte di Disney, Apple e NBCUniversal, Meghan Markle e il principe Harry hanno quindi scelto Netflix. Ted Sarandos, co-amministratore delegato e direttore dei contenuti di Netflix, ha espresso la sua soddisfazione: "Siamo incredibilmente orgogliosi che ci abbiano scelto per questo progetto e siamo entusiasti di raccontare storie con loro che aiuteranno a costruire resilienza, aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza per tutti nel mondo."In ogni caso, non vediamo l'ora di vedere come se la caveranno!