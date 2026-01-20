Meghan Markle, il futuro dello show Netflix è incerto: ascolti deboli e nuovi piani lifestyle

Il futuro televisivo di Meghan Markle entra in una fase di incertezza: il suo show lifestyle su Netflix non convince negli ascolti, mentre la duchessa riorienta strategie e priorità verso nuovi progetti imprenditoriali.

Il programma “With Love, Meghan” rischia di fermarsi dopo due stagioni e uno speciale natalizio. Secondo indiscrezioni interne alla produzione, la piattaforma starebbe valutando una pausa prolungata, senza annunci ufficiali su eventuali rinnovi.

La seconda stagione, pubblicata nell’agosto 2025, non è riuscita a entrare nella Top 10 statunitense. Un risultato che ha pesato sulle decisioni editoriali, nonostante lo speciale di Natale abbia ottenuto riscontri più incoraggianti in diversi mercati internazionali.

Leggi anche Netflix e Meghan Markle: il futuro dell'accordo è ancora incerto, ma potrebbe convenire a entrambi

I dati complessivi sono stati considerati sufficienti per mantenere vivo l’interesse, ma non tali da garantire nuovi episodi a breve. Lo show, nato per raccontare il lato più personale e creativo della duchessa, resta così in una fase di sospensione.

Nel frattempo Meghan Markle avrebbe scelto di concentrare gran parte delle energie sul marchio As Ever, sviluppando contenuti legati a cucina, artigianato e accoglienza domestica, diffusi principalmente attraverso i suoi canali social.

La strategia punta a rafforzare l’identità lifestyle del brand, con una comunicazione più diretta e costante, svincolata dai tempi e dalle dinamiche della produzione televisiva tradizionale.

Il rapporto con Netflix, tuttavia, non risulta interrotto. L’accordo di tipo “first look” resta attivo e potrebbe aprire a collaborazioni future, in formule diverse rispetto alla serie attuale.

Tra televisione, imprenditoria e presenza digitale, la duchessa di Sussex continua così a muoversi su più fronti, ridefinendo progressivamente il proprio spazio nel panorama dell’intrattenimento e del lifestyle.