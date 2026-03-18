Bambino muore soffocato a Torino mentre la madre partorisce due gemelli

A Torino un bimbo di 11 mesi è morto soffocato mentre era con la zia, la madre era in ospedale per partorire due gemelli. Il piccolo ha avuto una crisi respiratoria improvvisa in casa, inutili i soccorsi.

Un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita a Torino dopo un episodio di soffocamento avvenuto nell’abitazione di famiglia, nel quartiere Parella. Il piccolo si trovava con una zia, alla quale era stato affidato, mentre la madre era ricoverata in ospedale per dare alla luce due gemelli.

L’allarme è scattato nella giornata di martedì 17 marzo in via Capelli. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria improvvisa, forse causata da un rigurgito o da un boccone di cibo finito di traverso. La donna ha chiamato subito il 118.

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I soccorritori hanno trasportato il piccolo all’ospedale Maria Vittoria, lo stesso dove si trovava la madre. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile e il bambino è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento prende corpo l’ipotesi di un incidente domestico, ma non si esclude che venga disposta l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.