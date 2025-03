Torino, Tragedia in Valsusa: muore 13enne trovato soffocato

Un ragazzo di 13 anni, residente in Valsusa, è stato trovato privo di sensi in casa da un familiare. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Torino, è stato ricoverato in gravi condizioni, dove è successivamente deceduto. I carabinieri, sotto la supervisione della Procura dei minori, stanno indagando sull'accaduto, mantenendo il massimo riserbo. Le indagini includono l'analisi dei contatti social del ragazzo. Non si esclude alcuna ipotesi, ma al momento non ci sono elementi che indichino che giustifichino l'accaduto.

Intervento innovativo alle Molinette di Torino ridona la vista a due fratelli - Due fratelli, rispettivamente di 17 e 24 anni, affetti da aniridia congenita, una rara malattia genetica che causa l'assenza totale dell'iride, sono stati sottoposti a un innovativo intervento chirurgico presso l'ospedale Molinette di Torino. La condizione, presente anche nella madre e in altri familiari, era associata a gravi alterazioni oculari, tra cui cataratta e glaucoma progressivo, mettendo a serio rischio la loro vista.

Intervento innovativo a Torino restituisce l'udito a una donna sorda - Una donna di 57 anni, Carla Marchini Arona, ha riacquistato l'udito grazie a un intervento innovativo eseguito all'ospedale Molinette di Torino. L'operazione, durata circa 10 ore, ha comportato la rimozione di un neurinoma dell'acustico, un tumore benigno del nervo vestibolare, e l'installazione di un impianto di elettrodi cerebrali (ABI - Auditory Brainstem Implants) per stimolare direttamente i nuclei cocleari nel cervello.

Atalanta-Torino: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming - L'Atalanta, reduce dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, affronta oggi, sabato 1 febbraio 2025, il Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. Attualmente, i nerazzurri occupano il terzo posto in Serie A con 46 punti, mentre i granata sono decimi con 26 punti.