Roma, muore dopo il parto la maestra Erica Carroccia: salvi i due gemelli appena nati

Erica Carroccia è morta dopo il parto dei suoi due gemelli all’ospedale Isola Tiberina di Roma. La giovane maestra di Sonnino aveva appena dato alla luce i bambini, nati in buone condizioni e ora affidati alle cure dei familiari.

La comunità di Sonnino, in provincia di Latina, è stata travolta dal dolore per la morte di Erica Carroccia, giovane insegnante deceduta dopo aver partorito due gemelli all’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma. I neonati stanno bene.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro laziale, dove la donna era molto conosciuta per il suo lavoro nella scuola e per il rapporto costruito negli anni con alunni e famiglie.

A ricordarla pubblicamente è stato il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dei cittadini attraverso un messaggio condiviso sui social. Il primo cittadino ha parlato di una perdita improvvisa che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Nel messaggio, il sindaco ha descritto Erica come una maestra apprezzata e una giovane madre che aveva appena accolto con amore i suoi due figli. Parole rivolte anche alla famiglia, stretta in queste ore dall’affetto di amici, conoscenti e compaesani.

In segno di lutto, il Comune ha deciso di cancellare gli eventi civili e gli spettacoli previsti per le Torce. Resterà invece confermata la tradizionale processione religiosa, che si svolgerà in forma sobria e nel rispetto del momento di dolore vissuto dalla cittadinanza.

La scomparsa della giovane insegnante ha lasciato sgomento a Sonnino, dove molti la ricordano per il suo impegno nel mondo della scuola e per la disponibilità mostrata verso gli altri.