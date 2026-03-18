Virginia Raffaele adotta Pintu, il cane conosciuto sul set cambia vita

Virginia Raffaele ha adottato Pintu dopo averlo incontrato sul set in Sardegna durante le riprese del film. Il cane, prima abituato alla vita da pastore, oggi vive in casa tra divano e comfort quotidiani.

Virginia Raffaele ha deciso di portare a casa con sé Pintu, il cane incontrato mentre lavorava in Sardegna alle riprese del film diretto da Riccardo Milani. Un legame nato per caso durante il set e diventato qualcosa di stabile anche una volta finite le scene.

L’attrice ha raccontato l’episodio durante una chiacchierata con Alessandro Cattelan. In quei giorni si trovava sull’isola per girare “La vita va così”, pellicola ispirata alla storia vera del pastore Ovidio Marras. Proprio lì ha conosciuto il cane, che viveva con una pastora del posto.

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Tra i due l’intesa è stata immediata. «In realtà è lui che ha adottato me», ha detto la comica, spiegando come da subito non riuscisse più a separarsi da Pintu. Alla fine delle riprese ha scelto di cambiare anche il destino dell’animale, portandolo con sé.

Per il cane è iniziata una vita completamente diversa. Abituato a correre dietro alle greggi, oggi si è adattato agli spazi di casa e ai ritmi più tranquilli della città. Il passaggio dalla campagna al salotto sembra non avergli creato problemi.

Raffaele lo descrive con ironia: ormai è diventato un perfetto “cane da divano”, tra relax domestico e giornate scandite dalla routine quotidiana accanto alla sua nuova proprietaria.