Femminicidio a Bergamo, uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito

A Bergamo una donna di 41 anni è stata uccisa dal marito con diverse coltellate, secondo le prime indagini per motivi legati alla relazione. Il corpo è stato trovato in casa dopo l’allarme lanciato dai sanitari del 118.

Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella tarda mattinata all’interno della sua abitazione in via Pescaria, a Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio in punti vitali.

Per l’omicidio è stato fermato il marito, un uomo di 49 anni, italiano, convivente con la donna. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe lui l’autore dell’aggressione. L’uomo è stato portato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII, per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi e non risultano tentativi di suicidio.

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Le indagini, coordinate dalla Procura di Bergamo, si stanno concentrando sul contesto familiare. Al momento non emergono precedenti segnalazioni o interventi delle forze dell’ordine per litigi o violenze tra i due. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un movente legato a questioni personali e sentimentali. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire la dinamica e le cause del delitto, avvenuto all’interno dell’abitazione dove la coppia viveva.