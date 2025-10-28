Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate: arrestato il compagno

A Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, una donna di origine brasiliana è stata uccisa a coltellate all’interno di un appartamento situato in una palazzina residenziale. L’autore del delitto sarebbe il suo compagno, anch’egli brasiliano, fermato e arrestato dai carabinieri poco dopo l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima aveva già contattato le forze dell’ordine in passato per denunciare alcuni episodi di maltrattamenti subiti. Le denunce erano però state successivamente ritirate, senza che venissero avviate misure di protezione stabili.

Leggi anche Femminicidio a Milano: chi era Pamela Genini, l'influencer uccisa a 29 anni

A causa del clima domestico ritenuto critico, alla donna era stato tolto l’affidamento della figlia nata da una precedente relazione. Il contesto familiare era già monitorato dalle autorità, che avevano raccolto segnalazioni nel tempo riguardo a tensioni e violenze tra le mura di casa.

I carabinieri di Verona forniranno ulteriori dettagli nelle prossime ore, mentre proseguono gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’omicidio e il movente alla base dell’aggressione mortale.