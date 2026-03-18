Adriano Celentano, uomo chiede riconoscimento come figlio e vuole il cognome

Un uomo sostiene che Adriano Celentano sia suo padre e chiede il riconoscimento del cognome, riaprendo una vicenda nata negli anni Settanta dopo il racconto della madre e una causa poi archiviata.

Un uomo afferma di essere il figlio mai riconosciuto di Adriano Celentano e dice di non essere interessato al denaro. La sua richiesta è un’altra: poter portare il cognome del cantante. La vicenda è tornata a circolare dopo un’intervista annunciata dal settimanale Oggi e raccontata in televisione.

Secondo quanto ricostruito, la madre, Maria Luigia Biscardi, da giovanissima avrebbe frequentato l’ambiente del Clan Celentano. Nel gennaio del 1970 avrebbe scoperto di essere incinta. Alcuni anni più tardi avrebbe indicato nel cantante il padre del bambino, avviando anche un ricorso per ottenere il riconoscimento.

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La posizione di Celentano, all’epoca, fu netta. Le accuse vennero respinte e la vicenda si chiuse con l’archiviazione del procedimento. Oggi, a distanza di decenni, l’uomo torna a farsi avanti e racconta la propria versione dei fatti.

Nel corso dell’intervista, spiega di non aver mai parlato prima per rispetto del padre adottivo, che lo ha cresciuto e che nel frattempo è venuto a mancare. Dopo il matrimonio della madre con un altro uomo, infatti, il bambino fu adottato e prese il suo cognome.

Ora la richiesta è duplice: ottenere il riconoscimento della paternità e, parallelamente, il disconoscimento del legame con il padre adottivo. Resta però una questione aperta, perché ogni valutazione spetta alla magistratura, chiamata eventualmente a verificare i fatti e stabilire la verità.