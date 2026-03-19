Antonio Segatori Biscardi e il caso della presunta paternità di Adriano Celentano

Antonio Segatori Biscardi sostiene che Adriano Celentano sia suo padre dopo una rivelazione della madre e avvia un’azione legale per il test del DNA, mentre il cantante replica con ironia sui social.

Antonio Segatori Biscardi è convinto che Adriano Celentano sia suo padre biologico e ha deciso di rivolgersi ai legali per chiarire la vicenda. L’uomo ha avviato un percorso giudiziario che prevede prima il disconoscimento della paternità attuale e poi l’accertamento attraverso un esame del DNA.

La scelta nasce da una confidenza ricevuta circa due anni fa dalla madre, Maria Luigia Biscardi, oggi 73enne. La donna gli avrebbe raccontato di aver avuto una breve relazione con il cantante, da cui sarebbe nato Antonio. Una versione che ha spinto l’uomo ad andare fino in fondo.

Leggi anche: Adriano Celentano, uomo chiede riconoscimento come figlio e vuole il cognome

Attualmente Antonio porta il cognome di Sandro Segatori, che lo ha riconosciuto come figlio dopo il matrimonio con la madre nel 1987. Ora però intende modificare ufficialmente questa situazione, passando per le vie legali con il supporto degli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti.

Segatori Biscardi chiarisce di non avere motivazioni economiche: il suo obiettivo è personale. «Vorrei solo incontrarlo, stringergli la mano e abbracciarlo», ha spiegato. La richiesta centrale resta comunque quella di un test genetico che possa confermare o smentire il legame.

Dal canto suo, Celentano ha scelto una risposta ironica affidata ai social. In un messaggio pubblicato sui suoi profili ufficiali ha scritto: «Mi dispiace contraddirti, non sono tuo padre. In realtà sono tuo nonno», accompagnando così la vicenda con un tono leggero.