Incontro a Milano tra Spike Lee e Adriano Celentano: possibile collaborazione per il nuovo film del regista?

Il celebre regista statunitense Spike Lee e l'iconico artista italiano Adriano Celentano si sono incontrati a Milano, suscitando grande interesse nei settori del cinema, della televisione e della musica.

Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, Celentano ha lasciato la sua residenza di Galbiate per raggiungere il capoluogo lombardo e incontrare Lee.

Al momento, non sono stati divulgati dettagli sul contenuto del loro colloquio. Si ipotizza che l'incontro possa essere collegato al nuovo film di Spike Lee, "Highest 2 Lowest", un thriller poliziesco in uscita in primavera, remake in lingua inglese del film del 1963 "High and Low" di Akira Kurosawa, con Denzel Washington nel ruolo principale.