Realme racconta i giovani con Portraits of Italians e la 16 Pro Series
Realme lancia Portraits of Italians per raccontare i giovani attraverso foto e storie quotidiane, usando la nuova 16 Pro Series e coinvolgendo creator e studenti di Roma.
Dal 17 marzo realme porta sui propri canali social “Portraits of Italians”, una campagna che mette al centro volti e momenti della vita quotidiana per descrivere l’Italia di oggi attraverso chi la vive ogni giorno.
L’idea nasce per affiancare le capacità fotografiche della nuova 16 Pro Series a storie reali. Non monumenti o cartoline, ma persone, abitudini e gesti comuni diventano il filo conduttore di una narrazione visiva diretta e riconoscibile.
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Tra i protagonisti spiccano tre figure diverse tra loro: la sciatrice olimpica Nicol Delago, il creator Alessandro Scarpa noto come “Er Gennaro” e un giovane attore italiano. Ognuno rappresenta un percorso distinto della nuova generazione.
Il progetto si allarga anche oltre i volti principali. Più di venti creator partecipano con contenuti originali, offrendo punti di vista differenti su lavoro, tempo libero e creatività nel Paese.
Un ruolo chiave è affidato alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove la 16 Pro Series viene utilizzata nelle attività della Scuola di Fotografia e Video. Studenti e docenti la impiegano come strumento di sperimentazione visiva.
La campagna alterna scene spontanee e momenti costruiti: allenamenti, riprese social, vita quotidiana. Lo stile punta su immagini naturali ma curate, con un linguaggio vicino sia al cinema sia ai social.
Al centro resta la componente tecnica dello smartphone, con una fotocamera da 200MP e un sistema multizoom fino a 10×. Queste caratteristiche permettono di lavorare su dettagli e profondità, rendendo i ritratti più espressivi.
Il progetto porta la firma del fotografo Emanuele Di Mare e del videomaker Simone Cioè, già collaboratori del brand. Il loro lavoro definisce l’estetica complessiva tra fotografia e video.
Secondo Kevin Wu, responsabile marketing di realme Italia, l’obiettivo è usare la tecnologia come mezzo per raccontare storie reali. Lo smartphone diventa così uno strumento creativo, più che il soggetto della comunicazione.