Realme racconta i giovani con Portraits of Italians e la 16 Pro Series

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Realme lancia Portraits of Italians per raccontare i giovani attraverso foto e storie quotidiane, usando la nuova 16 Pro Series e coinvolgendo creator e studenti di Roma.

Realme racconta i giovani con Portraits of Italians e la 16 Pro Series