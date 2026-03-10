Realme 16 Pro Series: fotocamera da 200 MP e AI per ritratti e foto di gruppo

La nuova Realme 16 Pro Series, composta dai modelli Pro e Pro+, introduce un comparto fotografico progettato per migliorare soprattutto ritratti e fotografie di gruppo. Con questa generazione, Realme punta a offrire immagini più dettagliate e naturali grazie a sensori ad alta risoluzione, nuovi algoritmi di elaborazione delle immagini e diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo della serie è quello di rendere più semplice ottenere scatti di qualità in molte situazioni quotidiane, come eventi, riunioni di famiglia o fotografie di paesaggi ricchi di dettagli.

Fotocamera LumaColor da 200 megapixel

Il cuore del comparto fotografico è la nuova fotocamera principale LumaColor da 200 megapixel. Questo sensore è progettato per catturare immagini con una quantità molto elevata di dettagli, permettendo di fotografare scene molto ampie senza perdere definizione nei particolari più piccoli. La fotocamera utilizza il sensore Samsung ISOCELL HP5, sviluppato da Samsung, pensato proprio per combinare alta risoluzione e una migliore gestione della luce. Grazie a questa tecnologia, le immagini possono risultare più nitide e con una resa dei colori più naturale, anche quando la scena contiene molte persone o elementi complessi.

Algoritmo HyperRAW per una maggiore nitidezza

Uno degli elementi più importanti del sistema fotografico è l’algoritmo HyperRAW. Questa tecnologia utilizza un’elaborazione multi-frame basata su file RAW per combinare più immagini scattate in rapida successione. Il sistema analizza i diversi fotogrammi e li unisce per creare una fotografia finale più dettagliata e definita. Questo processo permette di migliorare la nitidezza complessiva dell’immagine e di ridurre il rumore digitale, soprattutto nelle scene più complesse o con molti soggetti.

Correzione della distorsione nelle foto di gruppo

La serie introduce anche un algoritmo anti-distorsione progettato per migliorare le fotografie di gruppo. Quando si scattano immagini con molte persone, i soggetti posizionati ai bordi dell’inquadratura possono apparire leggermente deformati a causa della prospettiva. Il sistema interviene automaticamente per correggere queste distorsioni e mantenere proporzioni più naturali nei volti e negli oggetti presenti nella scena. Questo aiuta a rendere le foto di gruppo più equilibrate e realistiche.

AI PerfectShot per migliorare le espressioni

Tra le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale troviamo anche AI PerfectShot. Questa tecnologia è pensata per ottimizzare le foto di gruppo analizzando le espressioni dei volti presenti nell’immagine. Se qualcuno appare con gli occhi chiusi o con un’espressione poco naturale, il sistema può selezionare automaticamente un’espressione migliore proveniente da altri scatti e integrarla nella fotografia finale. In questo modo è possibile ottenere una foto di gruppo più riuscita senza dover ripetere lo scatto.

AI UltraClarity per recuperare i dettagli

Un’altra funzione introdotta nella serie è AI UltraClarity. Questa tecnologia è progettata per migliorare le immagini che risultano sfocate o poco definite. Attraverso un sistema di ricostruzione basato sull’intelligenza artificiale, il software analizza l’immagine e cerca di recuperare parte dei dettagli mancanti, rendendo la fotografia più nitida e leggibile.

Teleobiettivo per ritratti con zoom 3,5x

Accanto alla fotocamera principale da 200 megapixel, la serie integra anche una fotocamera per ritratti con teleobiettivo 3,5x. Questa lente è stata progettata per offrire maggiore flessibilità nella fotografia di persone, consentendo di utilizzare diverse lunghezze focali per ottenere prospettive differenti. Il sistema permette di passare gradualmente da ritratti più ampi a scatti più ravvicinati, mantenendo il soggetto ben definito e valorizzando la profondità della scena.

ProDepth Bokeh e ritratti più naturali

Per migliorare l’effetto sfocato dello sfondo, il sistema utilizza l’algoritmo ProDepth Bokeh. Questa tecnologia combina le informazioni provenienti dalla fotocamera principale e dal teleobiettivo per analizzare la profondità della scena. Il risultato è una separazione più precisa tra soggetto e sfondo, con una sfocatura progressiva che rende il ritratto più tridimensionale e mette maggiormente in risalto la persona fotografata.

Modalità creative e Vibe Master

Oltre alle funzioni tecniche, la serie introduce anche una modalità creativa chiamata Vibe Master. Questa modalità permette di applicare diverse tonalità cromatiche alle fotografie per modificarne l’atmosfera. Il sistema offre numerose varianti di colore pensate per adattarsi a contesti diversi, come ritratti, eventi o scene urbane illuminate da luci artificiali. In questo modo gli utenti possono ottenere stili fotografici differenti direttamente al momento dello scatto.

Un comparto fotografico pensato per la versatilità

Con la Realme 16 Pro Series, Realme punta a rafforzare la qualità fotografica dei propri smartphone introducendo un sensore da 200 megapixel, nuovi algoritmi di elaborazione e diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo della serie è offrire un sistema fotografico più completo e versatile, capace di adattarsi a molte situazioni di scatto, dai ritratti alle foto di gruppo fino ai paesaggi ricchi di dettagli.

Lancio e disponibilità

Per conoscere tutte le prestazioni del comparto fotografico nella pratica bisognerà attendere ancora pochi giorni. Il lancio ufficiale della Realme 16 Pro Series è previsto per martedì 17 marzo, giornata in cui sarà possibile pubblicare la recensione completa dello smartphone.