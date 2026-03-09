Realme 16 Pro Series: Design Urban Wild che unisce natura e tecnologia

La nuova Realme 16 Pro Series, composta dai modelli Realme 16 Pro+ e Pro, introduce un approccio estetico completamente rinnovato per la linea numerica di Realme. Il design è uno degli elementi centrali di questa generazione, che punta a distinguersi nel segmento medio-alto con materiali innovativi, nuove texture e una forte attenzione alla sensazione al tatto.

Collaborazione con Naoto Fukasawa

Per la progettazione estetica della serie, Realme ha collaborato con il designer industriale giapponese Naoto Fukasawa, già noto per alcune edizioni speciali del marchio. Il risultato di questa collaborazione è il nuovo linguaggio stilistico chiamato “Urban Wild Design”, che combina elementi naturali con linee moderne tipiche dell’ambiente urbano. L’idea alla base del concept è quella di creare uno smartphone che sembri allo stesso tempo elegante e organico, con superfici morbide e dettagli minimalisti pensati per un utilizzo quotidiano.

Nuovi materiali: silicone bio-organico

Una delle novità più interessanti riguarda i materiali. Alcune versioni della serie utilizzano un silicone organico bio-based, ricavato parzialmente da materiali vegetali come la paglia. Questo materiale è stato scelto per offrire una superficie più morbida al tatto, migliorare la presa e aumentare la resistenza a sporco e usura. Oltre alla sensazione premium, Realme sottolinea anche l’aspetto sostenibile di questa scelta, poiché il materiale ha un impatto ambientale inferiore rispetto alle plastiche tradizionali.

Curve naturali e ergonomia

Il design della serie integra anche le cosiddette “All-Nature Curves”, ovvero linee arrotondate che collegano in modo fluido la scocca posteriore al telaio del dispositivo. Questa soluzione ha lo scopo di migliorare l’ergonomia e rendere il telefono più comodo da impugnare durante l’uso quotidiano. Nonostante l’uso di materiali premium e una batteria capiente, lo spessore rimane contenuto, con una struttura progettata per mantenere un profilo relativamente sottile.

Un nuovo modulo fotografico

Anche il comparto fotografico contribuisce al nuovo look della serie. Il design abbandona i grandi moduli circolari delle generazioni precedenti per introdurre un isola fotocamera quadrata con sensori disposti in un layout più compatto. Questo cambiamento dona alla parte posteriore un aspetto più moderno e differente rispetto ai modelli precedenti della serie Realme Number.

Colori ispirati alla natura

La Realme 16 Pro Series è disponibile in diverse colorazioni, ognuna pensata per richiamare elementi naturali o floreali. Tra le principali troviamo: Master Gold, Master Grey, Camellia Pink e Orchid Purple. Le varianti Gold e Grey utilizzano una finitura più materica, mentre Pink e Purple presentano superfici più lucide in vetro.

Un design pensato per distinguersi

Con la serie Realme 16 Pro, il marchio cerca quindi di rafforzare la propria identità nel mercato degli smartphone puntando su materiali innovativi, collaborazione con designer di fama internazionale e un’estetica più ricercata. Il risultato è uno smartphone che non si limita a migliorare le specifiche tecniche, ma introduce anche un linguaggio stilistico più maturo e riconoscibile.

Lancio e disponibilità

Per conoscere tutte le prestazioni del comparto fotografico nella pratica bisognerà attendere ancora pochi giorni. Il lancio ufficiale della Realme 16 Pro Series è previsto per martedì 17 marzo, giornata in cui sarà possibile pubblicare la recensione completa dello smartphone.