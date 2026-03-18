Uomini e Donne, Sara divisa tra Matteo e Alessio mentre Edoardo si avvicina a Paola

Sara affronta tensioni con Matteo e Alessio a Uomini e Donne per i dubbi nati dopo le esterne. La puntata del 18 marzo porta anche novità per Edoardo nel Trono Over con un momento condiviso con Paola.

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 18 marzo 2026, su Canale 5. Al centro dello studio torna il Trono Classico con Sara, alle prese con le conseguenze delle ultime uscite con Matteo e Alessio. Il confronto tra i tre si preannuncia acceso fin dalle prime battute.

Le esterne recenti hanno lasciato strascichi evidenti. Matteo e Alessio chiedono spiegazioni, mentre Sara si trova a dover chiarire atteggiamenti e sensazioni maturate fuori dallo studio. Le tensioni crescono e il pubblico assiste a un faccia a faccia carico di gelosie e recriminazioni.

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Spazio anche al Trono Over, dove Edoardo vive un momento significativo accanto a Paola. Tra i due nasce una sintonia che prende forma durante un ballo, dettaglio che apre a possibili sviluppi nel loro percorso.

La trasmissione va in onda alle 14:45 e resta disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre online vengono pubblicati clip e contenuti legati alla puntata quotidiana.

Le anticipazioni della settimana indicano che i contrasti nel parterre Over e le dinamiche del Classico continueranno a dominare lo studio. Restano aperte diverse situazioni, tra cui quelle legate a Cinzia e alle decisioni dei tronisti.