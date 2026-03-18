Ilary Blasi al Grande Fratello Vip sceglie un abito nero minimal firmato Dsquared2

Ilary Blasi debutta al Grande Fratello Vip con un look essenziale scelto per dare spazio al programma. Per la prima puntata indossa un abito nero anni ’90 firmato Dsquared2, completato da accessori minimal.

Ilary Blasi è tornata alla guida del Grande Fratello Vip con uno stile che ha convinto fin da subito. Nella prima puntata del reality ha puntato su una conduzione fluida e spontanea, mantenendo un ritmo vivace senza forzature.

Per il debutto ha scelto un abito nero ispirato agli anni ’90. Si tratta di uno slip dress in seta firmato Dsquared2, aderente e lineare, con gonna lunga fino ai piedi, spalline sottili e una scollatura profonda ma discreta.

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La scelta del look non è casuale. L’idea era quella di evitare eccessi e lasciare spazio al programma, almeno nella puntata di apertura. Un’immagine pulita, costruita su linee semplici e dettagli misurati.

Lo styling è stato seguito da Silvia Giacò, che ha preso spunto dalle tendenze viste tra Fashion Week e red carpet internazionali. Per i capelli, invece, Ilary si è affidata ad Alessia Solidani.

A completare l’insieme, pochi accessori ma mirati: bracciali in oro e décolleté in vernice scura con tacco a spillo. Elementi scelti per mantenere coerenza con l’impronta elegante e minimale dell’intero outfit.