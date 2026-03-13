Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip e scherza: Da concorrente vincerei io

Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip su Canale 5 dal 17 marzo. La conduttrice racconta la nuova edizione e scherza sull’idea di partecipare da concorrente. Tra lavoro, famiglia e vita privata, spiega come affronta questa nuova stagione televisiva.

Ilary Blasi riprende il timone del Grande Fratello Vip, pronto a tornare in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo alle 21.30. Per la conduttrice si tratta di un ritorno che definisce quasi naturale. La televisione, racconta, funziona un po’ come una ruota che gira e che prima o poi riporta nello stesso punto.

Accanto a lei in studio ci saranno due opinioniste. Confermata Cesara Buonamici, mentre tra le novità spicca l’ingresso di Selvaggia Lucarelli. Blasi accoglie con entusiasmo la nuova squadra e dice di voler contare molto sul punto di vista delle colleghe. L’idea è lavorare insieme e confrontarsi durante il programma.

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Parlando della nuova arrivata, la conduttrice spiega di apprezzare molto il carattere diretto e l’ironia pungente di Selvaggia Lucarelli. Il suo modo di commentare le vicende del gossip la diverte e non avrebbe problemi nemmeno se qualche battuta fosse rivolta a lei. Di Buonamici invece sottolinea la capacità di dare consigli e, se serve, anche di dire le cose senza giri di parole.

Il cast della nuova edizione mescola volti già noti e personaggi alla prima esperienza nella casa. Questa combinazione, secondo Blasi, rende il programma più imprevedibile. Alcuni concorrenti hanno già segnato la storia del reality, mentre altri arrivano senza precedenti televisivi alle spalle.

Il rapporto con la televisione, però, resta particolare. La conduttrice racconta di non avere mai sentito la necessità di essere sempre presente sul piccolo schermo. Lavora a periodi e non vive con l’ansia di sparire. Quando non è impegnata in tv preferisce dedicarsi alla famiglia, agli amici e alla vita privata.

Nella quotidianità trova spazio anche la relazione con Bastian Müller, l’uomo con cui ha ricostruito la sua vita sentimentale e che recentemente le ha chiesto di sposarlo. Lo descrive come una presenza stabile, capace di darle serenità e sicurezza.

Per la nuova stagione televisiva promette uno stile più sobrio. Gli abiti resteranno eleganti ma senza eccessi, mentre nella vita di tutti i giorni preferisce abiti comodi, tute e sneakers. I tacchi, dice, li indossa quasi soltanto quando è in studio.

Nonostante la popolarità, Blasi racconta di non essersi mai percepita come una figura particolarmente sensuale. Fin dai tempi del liceo si è sempre considerata una persona semplice, più legata alla compagnia degli amici che a un’immagine seducente.

Il meccanismo del reality resta quello di sempre: persone chiuse nella stessa casa per settimane. Tuttavia ogni edizione cambia per via dei caratteri e delle dinamiche tra i concorrenti. La conduttrice spiega di non amare forzare gli ospiti a raccontare aspetti troppo personali se non se la sentono.

Tra i protagonisti delle edizioni passate che ricorda con più piacere cita Cristiano Malgioglio, che considera uno showman capace di animare il programma. Il Grande Fratello, racconta, è un format che segue fin dagli inizi e che l’ha appassionata sin dalla prima stagione.

E se un giorno dovesse varcare la porta rossa da concorrente? La risposta arriva con una battuta: pensa che vincerebbe. A suo dire, vivere nella casa non sarebbe poi così difficile. Si mangia, si dorme, ci si allena e si sta in compagnia. Non è certo, scherza, un lavoro in miniera.