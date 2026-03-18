Milly Carlucci rilancia Canzonissima e apre a Lucarelli dopo il GF Vip

Milly Carlucci presenta il nuovo show Canzonissima e parla di Selvaggia Lucarelli al GF Vip per i nuovi impegni televisivi, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci torna in prima serata con un nuovo progetto e guarda anche al futuro di Ballando con le stelle. Dal 21 marzo su Rai1 debutta una versione rinnovata di Canzonissima, mentre la conduttrice commenta anche l’assenza di Selvaggia Lucarelli, impegnata al Grande Fratello Vip.

Sul rapporto con la giurata, Carlucci non chiude le porte. Tra le due, racconta, resta un legame solido fatto di stima reciproca. Per ora, però, Lucarelli è concentrata sulla nuova esperienza televisiva. L’augurio è di buon lavoro, rimandando eventuali discorsi su un ritorno a dopo questa parentesi.

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Il nuovo programma punta a recuperare un titolo storico della Rai, ma con un taglio attuale. Canzonissima viene ripensata per il pubblico di oggi, con uno studio altamente tecnologico e una forte componente digitale. Un grande ledwall mobile farà da scenografia, accompagnando uno spettacolo costruito anche sul racconto personale degli artisti.

Non ci saranno eliminazioni. Tutti i protagonisti resteranno in gara fino alla fine, con l’obiettivo di valorizzare le storie e le emozioni legate alle canzoni. In ogni puntata, alcuni brani verranno simbolicamente “conservati” in una bottiglia virtuale, come traccia da lasciare nel tempo.

Il cast riunisce nomi noti della musica italiana: Elio e le Storie Tese, Riccardo Cocciante, Arisa, Malika Ayane, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Vittorio Grigolo, Michele Bravi e Paolo Jannacci.

A commentare le esibizioni ci sarà un gruppo di opinionisti con volti televisivi e radiofonici, tra cui Simona Izzo, Claudio Cecchetto, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Francesca Fialdini, insieme ad altri ospiti ancora da annunciare.

Carlucci difende la scelta di riportare in tv un marchio storico, citando esempi recenti di programmi rilanciati con successo. L’idea è offrire un titolo familiare, ma rinnovato nella forma e nel linguaggio.

Infine, sul possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo, la conduttrice esclude l’ipotesi. La direzione artistica richiede un impegno totale e, con i progetti già in corso, non sarebbe compatibile. Sulla scelta del direttore, sottolinea che nel 2026 il genere non dovrebbe più essere un criterio determinante.