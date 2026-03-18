Satisfactory, disponibile l'aggiornamento 1.2 sperimentale con nuove funzioni

Coffee Stain Studios lancia l’aggiornamento 1.2 sperimentale di Satisfactory per testare nuove funzioni, tra cui meteo dinamico e nodi casuali, offrendo ai giocatori strumenti inediti per modificare l’esperienza di gioco.

È online la versione 1.2 sperimentale di Satisfactory, accessibile su PC per chi vuole provare in anticipo le novità in arrivo. Coffee Stain Studios apre così una fase di test pubblico del secondo grande aggiornamento dopo la versione 1.0, invitando la community a sperimentare e segnalare eventuali problemi.

La build sperimentale consente ai giocatori di accedere in anticipo ai contenuti e contribuire allo sviluppo con feedback diretti. È una modalità già utilizzata in passato dal team, che continua a coinvolgere attivamente i giocatori nell’evoluzione del progetto.

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Tra le principali novità c’è la possibilità di rimappare i comandi sui controller, inclusi quelli PlayStation e Xbox. I giocatori possono così adattare i pulsanti alle proprie abitudini, migliorando accessibilità e comfort durante le sessioni.

Arriva anche l’opzione dei nodi casuali, che modifica la distribuzione delle risorse sulla mappa. I giacimenti restano gli stessi in numero, ma cambiano posizione e proporzioni. A questo si aggiungono nuove impostazioni che permettono di intervenire su costi, consumi energetici e altri parametri della partita.

Il sistema meteo viene ampliato con condizioni variabili come pioggia, vento e temporali. Le condizioni possono combinarsi tra loro, rendendo l’esplorazione meno prevedibile e più impegnativa.

Importanti interventi riguardano l’automazione dei trasporti. I veicoli ricevono un aggiornamento che consente di creare percorsi direttamente con la pistola di costruzione, sfruttando un sistema già noto ai giocatori. Migliorate anche le sospensioni per una guida più stabile su terreni difficili.

Debuttano inoltre il Fluid Truck e la Fluid Station, che permettono di spostare liquidi su lunghe distanze senza dover ricorrere esclusivamente alle tubature. Una soluzione pensata per ottimizzare la gestione delle fabbriche su larga scala.

Tra le aggiunte più particolari compare SPWN, una toilette costruibile che funge anche da punto di respawn. Può essere posizionata ovunque e offre un modo rapido per tornare in gioco dopo una sconfitta.

Non mancano miglioramenti alla qualità della vita, come il collegamento in serie dei cavi elettrici, nuove opzioni per la nebbia e strumenti più avanzati per la gestione dei fluidi. È stata introdotta anche la pausa completa del gioco quando si apre il menu.

Lanciato nel 2019, il titolo ha superato i sei milioni di copie vendute nei primi anni. Dopo l’uscita dalla fase di accesso anticipato nel 2024, è arrivato anche su console nel 2025, ampliando ulteriormente il pubblico.