Tomodachi Life torna su Nintendo Switch con nuove funzioni e una simulazione ancora più libera

Tomodachi Life torna il 16 aprile su Nintendo Switch e Switch 2 per offrire una simulazione ancora più libera e imprevedibile, con Mii personalizzabili e nuove funzioni che ampliano la gestione della vita sull’isola.

Dal 16 aprile Tomodachi Life Una vita da sogno è disponibile su Nintendo Switch e sulla nuova Switch 2. Il titolo riprende la formula che aveva conquistato i giocatori su Nintendo 3DS, riportando in scena i Mii in un’esperienza aggiornata, più ricca di opzioni e con una maggiore varietà di situazioni.

Il gioco permette di costruire una comunità partendo da personaggi ispirati a persone reali o inventate. Ogni Mii può essere modellato nei dettagli, dall’aspetto alla voce fino al carattere, dando vita a individui con abitudini e comportamenti distinti. I giocatori gestiscono le loro abitazioni e intervengono nella quotidianità, osservando come si sviluppano i rapporti tra gli abitanti.

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Uno degli elementi centrali resta la totale imprevedibilità. Tra relazioni sentimentali inattese, discussioni improvvise e sogni fuori dal comune, la vita sull’isola evolve senza schemi fissi. Più personaggi vengono inseriti, più aumentano le interazioni e le possibilità di assistere a eventi insoliti. Negli appartamenti, che possono ospitare fino a otto Mii, i legami si rafforzano o si incrinano nel tempo.

Tra le novità, la possibilità di intervenire anche sull’ambiente. L’isola può essere modificata ampliando le aree disponibili e aggiungendo elementi paesaggistici. Con il progredire del gioco si sbloccano nuove strutture come supermercato, boutique ed emittente televisiva, utili per attività quotidiane e intrattenimento degli abitanti.

Non manca uno spazio dedicato alla personalizzazione avanzata. All’interno dello studio di design è possibile creare oggetti, vestiti e arredi, adattando ogni dettaglio allo stile scelto. Questo sistema amplia ulteriormente la libertà nella gestione dell’isola e dei suoi abitanti.

Su Nintendo Switch 2 il titolo sfrutta prestazioni migliorate per una maggiore fluidità. La console supporta anche GameChat, funzione accessibile tramite abbonamento a Nintendo Switch Online, che consente di interagire durante il gioco.

Il titolo è acquistabile in formato digitale tramite Nintendo eShop oppure in versione fisica e digitale sul My Nintendo Store. È disponibile anche una demo gratuita che offre contenuti iniziali, tra cui un costume speciale, e permette di trasferire i progressi nella versione completa.