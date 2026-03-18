Sonic Rumble Party accoglie i Puffi con un evento speciale a tempo limitato

SEGA lancia su Sonic Rumble Party un evento con i Puffi attivo fino al 15 aprile, con contenuti esclusivi e modalità dedicate. I giocatori possono sbloccare personaggi e oggetti a tema attraverso pass e negozio.

SEGA ha dato il via a un evento crossover su Sonic Rumble Party che porta nel gioco l’universo dei Puffi. L’iniziativa è partita il 16 marzo alle 9:00 e resterà disponibile fino al 15 aprile alle 10:00, offrendo contenuti temporanei legati ai celebri personaggi blu.

Durante questo periodo, i giocatori possono ottenere ricompense esclusive attraverso il pass dedicato all’evento e il Negozio dei Ring Stella rossa. Tra le novità, anche una fase speciale ispirata al villaggio dei Puffi, dove correre, saltare ed evitare ostacoli con ambientazioni a tema.

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Il pass gratuito include elementi come l’aspetto Puffo Selvaggio e l’alleato Regalo. Chi sceglie il pass premium può invece sbloccare contenuti aggiuntivi, tra cui l’aspetto Grande Puffo e l’alleato Torta, insieme ad altri oggetti.

Nel negozio sono disponibili anche pacchetti dedicati ai personaggi. Il set di Puffetta offre l’omonimo aspetto e l’abilità Puff fu, mentre quello di Bocciolina include l’aspetto del personaggio e il Potere dei fiori, ampliando le opzioni di gioco durante l’evento.