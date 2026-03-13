Sonic Rumble lancia l'evento con I Puffi e introduce la modalità Zuffa party
Sonic Rumble lancia un evento con i Puffi dal 16 marzo per celebrare un aggiornamento che introduce una nuova modalità di gioco e ricompense inedite. L’iniziativa arriva con il rilancio del titolo multiplayer e contenuti speciali dedicati ai personaggi blu.
SEGA ha annunciato un evento speciale per Sonic Rumble, il gioco multigiocatore disponibile su iOS, Android, Google Play e Steam. Dal 16 marzo 2026 partirà una collaborazione con I Puffi, iniziativa temporanea pensata per accompagnare un aggiornamento importante che cambia anche il nome del titolo, rilanciato ufficialmente come Sonic Rumble Party.
L’evento resterà attivo dalle 9:00 del 16 marzo fino alle 10:00 del 15 aprile. Durante questo periodo i giocatori potranno sbloccare costumi esclusivi dei Puffi, ottenibili attraverso il pass evento oppure nel negozio dei Ring Stella Rossa. Le partite includeranno anche livelli tematici creati appositamente per questa collaborazione.
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Tra le novità dell’aggiornamento spicca la modalità Zuffa party, pensata per partite rapide e immediate. Fino a otto partecipanti si sfidano in round singoli basati su minigiochi semplici e veloci. La modalità include oltre trenta sfide originali progettate esclusivamente per questo formato.
Il gioco introduce anche le capsule a sorpresa, un nuovo sistema di ricompense che cresce man mano che si completano i round. All’interno delle capsule si trovano frammenti di aspetti estetici e, in alcuni casi, pezzi di puzzle. Completare i puzzle consente di ottenere premi aggiuntivi, tra cui i Ring Stella Rossa.
L’aggiornamento porta anche alcune modifiche alle ricompense e alle funzioni social. I Ring Stella Rossa ora possono essere ottenuti tramite il pass stagionale, mentre i tentativi gratuiti dell’Acchiappa-premi giornaliero passano da uno a quattro. Migliorata inoltre la gestione della funzione Amici, pensata per rendere più semplice giocare con altri utenti.