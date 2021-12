CALL OF DUTY - UN EVENTO A TEMPO LIMITATO CON OFFERTE E REGALI PER TUTTI

Call of Duty festeggia Fervore festivo con un evento a tempo limitato, offerte e regali per tutti

Con la lotta al Krampus, la caccia all'Elf Team Six e tantissimi regali e bundle festivi, Fervore festivo è arrivato per diffondere gioia in Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone Pacific, Call of Duty: Mobile e non solo. In più, Call of Duty Endowment partecipa alla Jingle Jam 2021.

È la stagione di Fervore festivo

Preparate l'elenco dei compagni di squadra e osservate bene gli angoli: Fervore festivo sta arrivando in Call of Duty con tantissime sorprese per buoni e cattivi.

Fervore festivo approderà in diverse esperienze di Call of Duty, tra cui Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific, con modalità, eventi e ricompense a tempo limitato fino al nuovo anno, insieme a tantissimi sconti su bundle classici e nuove offerte a tema festivo.

Preparatevi a fare incetta dei tantissimi contenuti di Fervore festivo questo dicembre:

- Dodici giorni di offerte su bundle classici. Dal 14 dicembre, i bundle di Call of Duty®: Black Ops Cold War saranno disponibili con uno speciale sconto festivo in Black Ops Cold War e Warzone Pacific.

- Festeggiate con stile grazie ai nuovi bundle di Vanguard. Quattro bundle festivi per le nuove offerte del negozio in rotazione fino al 2022. Utilizzateli in Vanguard e Warzone Pacific.

- Il Krampus sta arrivando... in cerca di chi non segue il piano in Vanguard o che osa cercarlo in Caldera. Preparati a subire la sua ira...

- Elf Team Six a rapporto. Trovate questi terribili aiutanti festivi in Vanguard e Warzone Pacific per ottenere ricompense.

- I possessori di Vanguard otterranno 10 salti di livello, un bonus PE stagione del 10% e altro ancora. Riceverete questi omaggi acquistando Vanguard e giocandoci prima del 31 dicembre. Tutti i possessori del gioco otterranno questi oggetti a partire dal 16 dicembre 2021.

- L'evento principale: completate le sfide di Fervore festivo e fatevi premiare. Tredici oggetti in totale, tra cui un progetto arma, per il completamento di tutte e sei le sfide di Vanguard o Warzone Pacific.

Fervore festivo inizierà ufficialmente il 16 dicembre in Vanguard e Warzone Pacific, dopo un aggiornamento del 15 dicembre a Vanguard (21:00 PT) e del 16 dicembre a Warzone Pacific (21:00 PT).

Call of Duty sarà già in pieno spirito festivo con 12 giorni di offerte per le feste a partire dal 14 dicembre in Black Ops Cold War e Warzone Pacific, nonché con una nuova stagione di Call of Duty: Mobile che verrà annunciata il 13 dicembre.

Il primo regalo, che viene proprio da questo blog, sono tutte le informazioni necessarie su questo mese di Call of Duty, che includono anche i programmi di Endowment.

Le modalità multigiocatore e Zombi di Vanguard si vestono a festa, più modalità e funzionalità tempo limitato

Call of Duty: Vanguard offrirà diversi contenuti festivi a tempo con Fervore festivo. Tra questi vi è il ritorno di una modalità multigiocatore classica.

Modalità Armageddon

Nota anche come Zona di lancio nei precedenti Call of Duty, questa variante di Deathmatch a squadre offre tantissimi approvvigionamenti con serie di uccisioni per un'abbuffata senza precedenti.

All'inizio della partita, i due team si contendono il controllo di un'area contrassegnata sulla mappa. In quell'area vengono lanciati approvvigionamenti a intervalli regolari, finché non ne viene raccolto un certo numero. Raccolto il numero previsto di approvvigionamenti, la zona viene spostata in un'altra area.

A differenza delle versioni precedenti di Zona di lancio, stavolta i punti vengono ottenuti solo effettuando uccisioni. Le uccisioni effettuate tramite serie di uccisioni conferiscono punti bonus. Ciò rende più importante l'apertura degli approvvigionamenti ai fini della vittoria, perciò prendete il controllo di quelle zone e sfruttatele per bene.

Elf Team Six

Oltre che nella modalità a tempo limitato, gli operatori possono ottenere serie di uccisioni anche trovando e distruggendo l'abile Elf Team Six.

Nascosto nelle mappe multigiocatore di Vanguard, l'Elf Team Six è pronto a farsi beffe degli operatori se non viene trovato prima che scompaia.

Gli operatori che abbattono i membri dell'Elf Team Six ottengono punti e progressi per le serie di uccisioni, un piccolo regalo che dovrebbe aiutarvi a mettere ancora più in crisi i vostri nemici.

Krampus

Mentre l'Elf Team Six può aiutare gli operatori diligenti a vincere, chi fa il cattivo e non segue il piano nelle modalità con rientro o si apposta in Deathmatch a squadre avrà una brutta sorpresa:

il Krampus. Questa folcloristica figura mostruosa comparirà nelle partite multigiocatore di Vanguard e si accanirà con chi ha il punteggio obiettivo minore, come un brutto tempo in Postazione o poche catture in Dominio.

Se venite avvisati della presenza di Krampus, buona fortuna: non esiterà a eliminare i suoi bersagli con una mossa finale assolutamente devastante (e umiliante). Però potreste batterlo prima che porti a segno il suo potente attacco...

Multigiocatore e Zombi si vestono a tema natalizio

Fervore festivo decorerà inoltre Vanguard durante il periodo delle feste.

Durante Fervore festivo, Shipment diventa Shipmas, una mappa fatta di caos, neve e, a fine partita, ciò che resta dei container.

Aspettatevi qualche tocco grafico a tema anche in Dominio e Postazione, più altre rifiniture festive in Gunbench e nella base invernale di Stalingrado in "Der Anfang" nella modalità Zombi.

Un regalo per tutti i possessori di Vanguard: 10 salti di livello, un bonus PE stagione del 10% e altro ancora

Tutti gli studi che hanno lavorato a Call of Duty: Vanguard vi sono grati del sostegno nella stagione festiva.

Nello spirito di Fervore festivo, chi già possiede Vanguard (o lo acquisterà prima del 31 dicembre) riceverà le seguenti ricompense, utilizzabili dal 16 dicembre:

- 10 salti di livello per il Battle Pass della Stagione 1. Questi salti di livello sono sufficienti a sbloccare automaticamente un biglietto da visita e 100 punti COD, o più ricompense in caso di acquisto del Battle Pass Stagione 1. Combinandolo con un bundle Battle Pass otterrete oltre 30 livelli di contenuti, equivalenti a oltre 40 oggetti per Vanguard e Warzone, a inizio stagione.

- Un bonus del 10% per i PE giocatore, arma e Battle Pass durante la Stagione 1. Il bonus vi permetterà di ottenere icone Prestigio, nuovi accessori arma o scalare livelli del Battle Pass più rapidamente. Suggerimento: il bonus PE del 10% che si ottiene giocando con i membri del clan, nonché quelli del Battle Pass e di altre fonti, sono cumulativi con questa ricompensa!

- I 24 livelli del Battle Pass Stagione 6 di Vanguard. Se non li avete già ottenuti la scorsa Stagione, acquistando Vanguard li riceverete gratis†.

Bundle di Vanguard per buoni e cattivi: il Krampus e i progetti festivi che ci accompagneranno fino al nuovo anno

Siete pronti a entrare nello spirito di Fervore festivo in Vanguard e Warzone Pacific?

Il negozio offrirà tantissimi bundle per i vostri compagni di clan (o anche come regalo personale), tra cui quattro a tema:

Insieme all'aggiornamento Fervore festivo sarà disponibile il bundle Massacro natalizio, perfetto per ottenere qualche arma leggendaria con scie rosse e verdi, più una mossa finale che fa uso di un utile compagno elfico!

Se non fosse abbastanza, perché non umiliare i nemici battendoli con Lucas vestito del suo elaborato maglione (orrendo) incluso nella sua skin "Brucia-filo"?





Durante il periodo di lancio di Fervore festivo, potrete anche vestire Roland degli abiti del Krampus grazie al bundle Krampus senza freni, che contiene la skin operatore "Vinderblood" di Roland.

Il bundle include anche un progetto per fucile tattico "Krampusnacht", che può abbattere i nemici come gli artigli del Krampus, più la mossa finale "Aggressività festiva", appagante quanto un abbattimento del terribile demone.

E perché non fare un regalo indimenticabile ai propri rivali con il bundle Regalo a sorpresa, che sarà disponibile durante Fervore festivo? Il bundle contiene due progetti arma leggendari: uno per fucile a canna liscia con azione a pompa e un altro che trasforma un fucile tattico in un mostro completamente automatico.

Prima della fine di Fervore festivo e dell'inizio del 2022, il negozio offrirà il bundle Impegni disattesi, contenente nove oggetti con due salti di livello del Battle Pass oltre a elementi epici e leggendari per operatori, Armeria e profilo giocatore.

Particolarmente degni di nota sono la mossa finale "Bottiglie stappate", che fa uso di una bottiglia di champagne, l'elegante skin operatore "Midnighter" per Beatrice e il fucile d'assalto "Carica coperta", dotato di potenza di fuoco notevole.

Sfida Fervore festivo multigiocatore di Vanguard — Dettagli e ricompense

Chi entrerà nello spirito di Fervore festivo e completerà le sfide otterrà diversi premi, tra cui un progetto epico per mitragliatrice leggera al completamento delle sei sfide nel multigiocatore di Vanguard o in Warzone Pacific.

Le sfide Fervore festivo di Vanguard includono l'eliminazione di elementi di disturbo in tutte le modalità multigiocatore, partite in Shipmas o semplicemente l'apertura di approvvigionamenti alla stregua di regali sotto l'albero.

Le ricompense includono un salto di livello del Battle Pass, un gettone PE doppi e ricompense estetiche per armi e per il profilo giocatore.

Warzone Pacific : saluti festivi dalle isole — Sorprese su Caldera e Rebirth Island

Lo spirito di Fervore festivo non toccherà solo Vanguard : anche Caldera e Rebirth Island avranno i loro festeggiamenti a tempo limitato.

Caldera sarà tappezzata di abeti festivi con regali per tutti!

Chi entrerà in azione su Caldera durante Fervore festivo noterà sicuramente gli abeti festivi tra palme e altra vegetazione del Pacifico!

Questi punti di riferimento provvisori, indicati sulla mappa tattica da un'icona speciale, saranno posizionati in precisi punti di interesse dell'isola.

Le squadre che resteranno nella loro zona (sotto gli alberi e nelle loro vicinanze) per un breve periodo di tempo provocheranno la comparsa di diverse casse di scorte, tra cui vi saranno delle speciali casse festive che potrebbero contenere oggetti leggendari per la partita in corso, ricompense a tempo limitato o anche carbone per gli operatori sulla lista dei cattivi.

Krampus — Il terrore delle isole con "doni" a volontà per Fervore festivo

Oltre a ricordare a chi lo riceve di comportarsi bene in questo periodo, il carbone contenuto nelle casse festive attirerà una certa creatura.

Il Krampus passa il Natale a Caldera e Rebirth Island, mettendosi in caccia pochi minuti dopo l'inizio delle partite. Anche se sceglie i suoi bersagli in maniera più casuale rispetto a Vanguard, tende a braccare chi ha ricevuto carbone dalle casse festive.

La leggendaria creatura impiega tre minuti per completare la caccia, dopodiché sparisce in cerca del prossimo bersaglio. Se uccisa, fornisce una speciale ricompensa permanente alla squadra che affronta la sua ira.

Dato che queste isole sono il suo territorio, il Krampus ha in serbo altre sorprese per Fervore festivo. Per fortuna si tratta di sorprese relativamente belle, come modificatori che aumentano le probabilità di trovare casse di scorte leggendarie e ritorni a metà prezzo per ciascun giorno dell'evento.

Nascondino elfico — Gli gnomi imperversano sulle isole

Oltre al Krampus, Caldera e Rebirth Island ospitano altre creature dispettose in attesa degli operatori.

Questi gnomi, spensierati come l'Elf Team Six, chiamano gli operatori che si avvicinano a meno di 10 metri da loro. Le squadre che riusciranno a trovarli e distruggerli riceveranno ricompense come un gettone PE doppi o un biglietto da visita.

Evento e bundle Fervore festivo di Vanguard disponibili in Warzone

Chi vuole ottenere il progetto epico per mitragliatrice leggera di Fervore festivo può anche completare sei sfide uniche in Warzone Pacific, ciascuna con una ricompensa in palio come un salto di livello del Battle Pass, un gettone PE doppi e altro ancora.

Le sfide includono l'infliggere 365 punti danno al Krampus, la distruzione dei pestiferi gnomi o semplicemente il completamento di partite su Caldera e Rebirth Island.

Tutti i bundle di quest'evento a tempo limitato di Vanguard sono disponibili anche in Warzone Pacific. Sarà quindi possibile sfrecciare per le sabbie vestiti da Krampus o con un maglione a tema. (Nota: i bundle includono alcuni oggetti esclusivi di Vanguard inutilizzabili in Warzone Pacific. Per i dettagli, consultare i singoli bundle.)

12 giorni di offerte festive — Sconti sui bundle di Black Ops Cold War

Black Ops Cold War ha offerto agli operatori un'ampia varietà di bundle nel corso delle sei stagioni di Black Ops e Warzone, perciò potreste esservene perso qualcuno durante lo scorso anno. I 12 giorni di offerte festive inizieranno il 14 dicembre, due giorni prima di Fervore festivo, e offriranno una selezione di bundle per Black Ops Cold War e Warzone a prezzo scontato.

Ogni giorno, fino al 25 dicembre, cinque bundle di Black Ops Cold War saranno disponibili nel gioco stesso e in Warzone Pacific. Molti di essi, come il "Bundle operatore Pacchetto tracciatore: Weaver" che inaugurerà il periodo di offerte il 14 dicembre, saranno disponibili con uno sconto speciale sul loro normale prezzo in Call of Duty.

I 12 giorni di offerte festive offriranno anche il nuovo bundle "Pacchetto Cassaforte Battle Pass: Greatest Hits", una raccolta di contenuti dei livelli avanzati dei primi tre Battle Pass di Black Ops Cold War. Ideale per chi si è perso le prime offerte.

Godetevi questi bundle classici in Warzone Pacific o Black Ops Cold War, per il quale Treyarch ha pianificato un periodo di PE e PE arma doppi a partire dal 23 dicembre.

Call of Duty: Mobile festeggia 12 giorni di offerte festive, a partire dal 14 dicembre

Call of Duty: Mobile entra nell'atmosfera delle feste con forti sconti su operatori ed equipaggiamento con le offerte giornaliere speciali.

Diffondete lo spirito natalizio grazie agli sconti su casse, estrazioni e bundle, disponibili solo per 72 ore.

Ci saranno anche sconti su estrazioni fortunate e bundle, come il bundle Fantasma - Questioni in sospeso e l'estrazione Feste Redux, nonché il ritorno di mappe a tema come Raid festivo e Nuketown Russia, che darà seguito ai festeggiamenti.

Supportiamo i veterani

Le festività sono finalmente arrivate e Call of Duty Endowment è onorato di essere tra i 14 beneficiari della Jingle Jam di quest'anno. La Jingle Jam, alla sua decima ricorrenza, è uno dei più importanti eventi di beneficenza nel mondo dei videogiochi. Dal 2011 a oggi, ha raccolto oltre 20 milioni di dollari. Questo sarà il terzo anno di presenza di Endowment. In questo periodo di doni, potete mostrare il vostro supporto ai veterani sintonizzandovi e facendo una donazione qui . Potete supportare l'iniziativa anche acquistando in #Warzone e #CallofDutyVanguard il Pacchetto Senza tempo Call of Duty Endowment, che contiene nove nuovi oggetti (tra cui due progetti arma).







Altre News per: calldutyeventotempolimitatoofferteregali