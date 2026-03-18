Vincenzo Mazzone morto dopo l'investimento con monopattino guidato da un 13enne
Vincenzo Mazzone è morto dopo essere stato investito da un monopattino guidato da un 13enne fuori norma. L’anziano, travolto mentre attraversava a Foggia, ha riportato gravi traumi ed è deceduto dopo otto giorni in ospedale.
Vincenzo Mazzone, 88 anni, è deceduto a Foggia dopo una settimana di ricovero in seguito a un incidente avvenuto l’8 marzo. L’uomo era stato investito nel tardo pomeriggio mentre attraversava la strada da un monopattino elettrico.
Alla guida c’era un ragazzo di 13 anni, quindi sotto il limite minimo previsto dalla legge, fissato a 14 anni. Sul mezzo viaggiava anche un altro minorenne che, dopo l’impatto, si è allontanato senza fermarsi.
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L’urto è stato molto violento. L’anziano è caduto sull’asfalto riportando un trauma cranico, la frattura del naso e altre lesioni gravi, tra cui danni al midollo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.
Trasportato al Policlinico di Foggia, è stato operato d’urgenza in Neurochirurgia per contenere un’emorragia interna, quindi trasferito in Terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite si sono rivelate fatali.
Il monopattino, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stato modificato per aumentarne le prestazioni. Anche il giovane conducente è rimasto ferito nello scontro.