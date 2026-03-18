Vincenzo Mazzone morto dopo l'investimento con monopattino guidato da un 13enne

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Vincenzo Mazzone è morto dopo essere stato investito da un monopattino guidato da un 13enne fuori norma. L’anziano, travolto mentre attraversava a Foggia, ha riportato gravi traumi ed è deceduto dopo otto giorni in ospedale.

Vincenzo Mazzone morto dopo l'investimento con monopattino guidato da un 13enne