Studente morto dopo caduta dal monopattino a Cassino: ispezione del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiesto una relazione ufficiale alla Regione Lazio e predisposto l'invio degli ispettori ministeriali per chiarire quanto accaduto allo studente universitario di origine ghanese morto all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Il giovane era arrivato al pronto soccorso dopo una caduta da un monopattino, ma è deceduto in seguito alle complicazioni.

La comunità di Cassino ha manifestato il proprio cordoglio. Il sindaco Enzo Salera, tramite un post su Facebook, ha raccontato di aver assistito ai primi soccorsi e di aver visto lo studente salire sull’ambulanza con le proprie gambe: “Sembrava una banale caduta. Ho provato un profondo dolore nell’apprendere della sua morte. Alla famiglia e ai suoi amici esprimo la vicinanza di un’intera comunità”.

Anche l’Università degli Studi di Cassino ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Charles, 24 anni. Laureato in Economics and Business nel gennaio 2023, il giorno dopo si era iscritto alla magistrale in Economics and Entrepreneurship, che avrebbe terminato a giugno. In un messaggio pubblicato sui social, l’ateneo ha ricordato il giovane studente come ben conosciuto all’interno della comunità universitaria e ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia.

Schianto Mortale sulla Cassino-Sora: Tre Vittime - Un tragico incidente stradale è avvenuto martedì sera, intorno alle 23:00, sulla superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate, vicino allo svincolo per Fontechiari. Lo scontro frontale tra due veicoli, una Grande Punto e una Ford, ha causato la perdita di tre vite.

Svolta nell'omicidio di Yirelis Pena Santana: Fermato un sospettato entro 48 ore dal delitto a Cassino - Cassino: Svolta nell'omicidio di Yirelis Pena Santana - Fermata una persona entro 48 ore dal delitto. La polizia del commissariato di Cassino e la squadra mobile di Frosinone hanno compiuto un importante passo avanti nell'indagine sull'omicidio di Yirelis Pena Santana, la giovane dominicana di 34 anni brutalmente uccisa con numerose coltellate nel suo appartamento il sabato mattina del 27 maggio.

Schianto a Pignataro : la vittima è giovane residente a Cassino - Un gravissimo incidente stradale all'alba è costato la vita a un uomo che si è scontrato con un camion alla guida di un'Alfa Mito. Lo scontro mortale nei pressi di Pignataro, nel sud della provincia di Frosinone, lungo la strada statale 630. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, le ambulanze Ares 118, i Carabinieri e la Polizia.